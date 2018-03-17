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    Минобрнауки свернет все совместные с Британским советом программы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Минобрнауки свернет все совместные с Британским советом программы

    Минобрнауки свернет все совместные с Британским советом программы

    Минобрнауки свернет все совместные с Британским советом программы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Министерство образования и науки РФ приостановит все образовательные программы в России, организованные при участии Британского совета.

    Все совместные с Британским советом образовательные программы будут приостановлены в связи с решением Москвы прекратить работу организации в стране. Об этом в субботу сообщила ТАСС министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

    Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены».

    Васильева добавила, что сотрудничество с культурной организацией может быть восстановлено после «принятия компетентными органами решения об изменении его статуса».

    В пресс-службе министерства уточнили, что закрытие Британского совета в России никак не отразится на других совместных с Великобританией образовательных и научных проектах.

    Пресс-служба Минобрнауки РФ: «Это решение не касается других программ с Великобританией в сфере образования и науки, в том числе программ студенческого обмена».

    смотретьБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что 23 британских дипломата объявлены персонами нон грата и будут высланы из России в течение недели. Также РФ отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета, так как его статус никак не регулируется. В Британском совете сообщили, что уже знают об этом решении, но комментировать его пока не стали. Запланированные мероприятия в Москве не отменяются, добавили в организации.

    Действия МИД РФ стали ответом на шаги британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.

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