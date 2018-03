На Британию обрушились холод, снег и сильный ветер

смотреть «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

После сравнительной оттепели в Великобританию вернулись заморозки. Сейчас во многих частях страны снова начался снежный шторм с сильным ветром. Температура опустилась до нуля. Завтра похолодает еще больше — до минус 5. Уровень выпавшего снега составит 5–10 см.Сегодня в аэропорту Хитроу авиаперевозчики отменили все рейсы в континентальную Европу и в Эдинбург. Рейсы по дальнемагистральным направлениям пока осуществляются по расписанию, передает РИА Новости В феврале Великобритания и еще несколько европейских стран пережили вторжение «Зверя с востока» (The Beast from the East). Так английская пресса называла аномальные морозы, которые пришли в Европу из Сибири. В крупных британских городах в связи с непогодой даже начались перебои с поставками продуктов