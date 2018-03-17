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    На Британию обрушились холод, снег и сильный ветер

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    • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville
    На Британию обрушились холод, снег и сильный ветер

    На Британию обрушились холод, снег и сильный ветер

    На Британию обрушились холод, снег и сильный ветер
  • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville

    • Авиакомпании отменяют десятки рейсов из Лондона из-за снегопада и сильного ветра, обрушившихся на британскую столицу.

    После сравнительной оттепели в Великобританию вернулись заморозки. Сейчас во многих частях страны снова начался снежный шторм с сильным ветром. Температура опустилась до нуля. Завтра похолодает еще больше — до минус 5. Уровень выпавшего снега составит 5–10 см.

    Сегодня в аэропорту Хитроу авиаперевозчики отменили все рейсы в континентальную Европу и в Эдинбург. Рейсы по дальнемагистральным направлениям пока осуществляются по расписанию, передает РИА Новости.

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    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы
    В феврале Великобритания и еще несколько европейских стран пережили вторжение «Зверя с востока» (The Beast from the East). Так английская пресса называла аномальные морозы, которые пришли в Европу из Сибири. В крупных британских городах в связи с непогодой даже начались перебои с поставками продуктов.

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