На Ямале осудили продавщицу, устроившую в подъезде оргию с подростками

Жительница Ямала, совратившая двух
15-летних подростков, получила срок.
Суд приговорил 32-летнюю жительницу Ноябрьска к четырем годом колонии, сообщили в управлении СК по ЯНАО.
При этом изначально ей грозило от семи до 15 лет тюрьмы, однако суд учел, что на иждивении у женщины находятся 12-летний ребенок и пожилая мать.
Жительница Ноябрьска, которая работала продавщицей в магазине «Зоотовары», в ноябре 2017-го прямо на лестничной площадке в подъезде вступила в связь с двумя 15-летними подростками. О преступлении стало известно после того, как родители одного из школьников увидели его переписку в соцсетях.
При этом изначально ей грозило от семи до 15 лет тюрьмы, однако суд учел, что на иждивении у женщины находятся 12-летний ребенок и пожилая мать.
Жительница Ноябрьска, которая работала продавщицей в магазине «Зоотовары», в ноябре 2017-го прямо на лестничной площадке в подъезде вступила в связь с двумя 15-летними подростками. О преступлении стало известно после того, как родители одного из школьников увидели его переписку в соцсетях.
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