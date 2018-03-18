Соя, клетчатка и крахмал: из чего делают ветчину для завтрака

Ветчина для завтрака — одно из любимый утренних кушаний россиян. Некоторые ее минусы можно увидеть у прилавка, взглянув на оболочку. Если она напоминает синтетический бронежилет, то речь идет о недорогом продукте. Натуральная оболочка используется в ветчинах подороже. Программа «НашПотребНадзор» выяснила, какие производители используют не только ценное мясо, но и микробы.
Слова «для завтрака» в связке с ГОСТом не должны быть пустым звуком. Ведь ГОСТ такой ветчины предписывает подкладывать покупателям свинью в хорошем смысле слова. Ее должно быть не меньше 80%, а крахмалом, соей и прочими добавками фаршировать закуску запрещено.
Эксперты выяснили насколько ветчины соответствуют нормативам. Оказалось, что, например, жирность только одной ветчины, сделанной на мясокомбинате «Клинский», именно такая, какая была обещана.
Что касается незаявленных компонентов, то в продукте комбината «Велком» нашлись соевый концентрат и крахмал, в образце «Рублёвского» обнаружены клетчатка и дешевая пищевая добавка каррагинан, в ветчине «Мяснго дома Бородина» отыскались растительные компоненты, а в продуктах комбинатов «Малаховский» и «Клинский» всплыли крахмал и клетчатка соответственно.
Но даже эти нарушения меркнут на фоне найденных в образцах «Малаховского» и «Клинского» комбинатов микробиологических мин замедленного действия. То, что эксперты обнаружили, они называют микробиологической микрофлорой. Это не столько сами болезнетворные микробы, а как бы их среда обитания и столовая для них. За эти нарушения обе ветчины отправлены в черный список. Подробности контрольной закупки — в программе «НашПотребНадзор».
Эксперты выяснили насколько ветчины соответствуют нормативам. Оказалось, что, например, жирность только одной ветчины, сделанной на мясокомбинате «Клинский», именно такая, какая была обещана.
Что касается незаявленных компонентов, то в продукте комбината «Велком» нашлись соевый концентрат и крахмал, в образце «Рублёвского» обнаружены клетчатка и дешевая пищевая добавка каррагинан, в ветчине «Мяснго дома Бородина» отыскались растительные компоненты, а в продуктах комбинатов «Малаховский» и «Клинский» всплыли крахмал и клетчатка соответственно.
Но даже эти нарушения меркнут на фоне найденных в образцах «Малаховского» и «Клинского» комбинатов микробиологических мин замедленного действия. То, что эксперты обнаружили, они называют микробиологической микрофлорой. Это не столько сами болезнетворные микробы, а как бы их среда обитания и столовая для них. За эти нарушения обе ветчины отправлены в черный список. Подробности контрольной закупки — в программе «НашПотребНадзор».
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