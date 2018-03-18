Овощерезка и ручная стиральная машинка: проверка рекламных обещаний

Эксперты протестировали овощерезку, которая все делает быстро и красиво, пленочный теплый пол, который можно класть без бетона и клея, а также карманную стиральную машинку для аварийных ситуаций.
Реклама обещает, что универсальная овощерезка красиво шинкует, режет дольками и брусками, превращает фрукты и овощи (даже сырые) в ровные кубики, сокращая время готовки. Это устройство даже называют кухонным комбайном с ручным приводом. Цена в зависимости от размера и комплектации колеблется от 400 до 1800 рублей. С колбасой у бюджетного прибора сразу не заладилось: кое-как отрезанный кусок мнется, а не измельчается. Чтобы получить обещанный результат, заготовка должна четко совпадать по размеру с решеткой из ножей. Добиваться этого довольно утомительно, поэтому делать приходится вручную. Кроме того, продукты, на которые давят с большой силой, тоже мнутся, кубики получаются не очень ровными.
Дорогая овощерезка справляется с овощными и фруктовыми салатами и измельчением продуктов для супов. При этом маникюр почти не страдает, руки не приходится отмывать, к примеру, от свекольного сока, а часть работы даже можно поручить детям.
Теплый пол — очень приятная вещь, но хлопотная и недешевая. Сделать ее доступной и несложной в монтаже обещают производители инфракрасных теплых полов. Это тонкая пленка с карбоновой прослойкой и металлической сеткой внутри. Цена погонного метра начинается от 200 рублей. Ширина может быть разной — от 50 сантиметров до метра, а мощность — от 110 до 230 ватт. Впрочем, не ко всем материалам такая пленка подойдет. Под ламинат или линолеум ее укладывать можно, а вот под керамическую плитку не рекомендуется.
Сравнили старую и новую технологии. Недостаток есть: греется покрытие на лоджии очень медленно, особенно зимой, да и в ванной хотелось бы побыстрее. В коридоре с задачей технология справилась за 15 минут. С хорошей стороны пленочный пол зарекомендовал себя и в детской. Интернет полон страшилок о том, что электромагнитное излучение от инфракрасного пола просто зашкаливает. Эксперт-эколог Иван Калинин провел замеры и успокоил: до предельных значений еще далеко.
Что касается скорости нагрева, то эксперимент подтвердил: через полчаса после включения температура кабельного пола была на несколько градусов ниже, чем пленочного, а энергии инновационная система потребила на 40% меньше. Всем был бы хорош инфракрасный пол, если бы не сомнения в безопасности. Некоторые владельцы рассказывают о случаях возгорания пленки, особенно если над ней было оставлено что-то тяжелое. Иногда причиной ЧП становится неаккуратный монтаж.
Весьма досадно посадить пятно на одежду в самый неподходящий момент. Реклама ручной стиральной машинки обещает все исправить за 30 секунд. Работает устройство от трех «мизинчиковых» батареек, а заправляется обычной водой, которая при работе машинки пропитывает ткань, а дальше грязь как бы выбивается и остается на резиновом коврике. Для сложных случаев инструкция рекомендует добавить в воду или на ткань каплю любого жидкого средства для стирки. С доставкой из китайского интернет-магазина устройство обойдется в сумму от одной до 2 тысяч рублей.
Эксперимент показал, что вывести пятно начисто не удалось, но его след уже едва заметен. Хорошо карманная машинка справилась с отстирыванием хлопка и искусственного шелка. Правда, профессионалы в таких случаях советуют одежду потом все же полноценно постирать. Если в ткани осталось хоть немного жира (от того же кетчупа), он может окислиться под солнцем, после чего на вещи проявится желтое пятно. Универсальным средством ручную стиральную машинку, конечно, не назовешь, но она на это и не претендует, а в качестве скорой помощи от пятен — устройство вполне подходящее. Подробности — в программе «Чудо техники».
Дорогая овощерезка справляется с овощными и фруктовыми салатами и измельчением продуктов для супов. При этом маникюр почти не страдает, руки не приходится отмывать, к примеру, от свекольного сока, а часть работы даже можно поручить детям.
Теплый пол — очень приятная вещь, но хлопотная и недешевая. Сделать ее доступной и несложной в монтаже обещают производители инфракрасных теплых полов. Это тонкая пленка с карбоновой прослойкой и металлической сеткой внутри. Цена погонного метра начинается от 200 рублей. Ширина может быть разной — от 50 сантиметров до метра, а мощность — от 110 до 230 ватт. Впрочем, не ко всем материалам такая пленка подойдет. Под ламинат или линолеум ее укладывать можно, а вот под керамическую плитку не рекомендуется.
Сравнили старую и новую технологии. Недостаток есть: греется покрытие на лоджии очень медленно, особенно зимой, да и в ванной хотелось бы побыстрее. В коридоре с задачей технология справилась за 15 минут. С хорошей стороны пленочный пол зарекомендовал себя и в детской. Интернет полон страшилок о том, что электромагнитное излучение от инфракрасного пола просто зашкаливает. Эксперт-эколог Иван Калинин провел замеры и успокоил: до предельных значений еще далеко.
Что касается скорости нагрева, то эксперимент подтвердил: через полчаса после включения температура кабельного пола была на несколько градусов ниже, чем пленочного, а энергии инновационная система потребила на 40% меньше. Всем был бы хорош инфракрасный пол, если бы не сомнения в безопасности. Некоторые владельцы рассказывают о случаях возгорания пленки, особенно если над ней было оставлено что-то тяжелое. Иногда причиной ЧП становится неаккуратный монтаж.
Весьма досадно посадить пятно на одежду в самый неподходящий момент. Реклама ручной стиральной машинки обещает все исправить за 30 секунд. Работает устройство от трех «мизинчиковых» батареек, а заправляется обычной водой, которая при работе машинки пропитывает ткань, а дальше грязь как бы выбивается и остается на резиновом коврике. Для сложных случаев инструкция рекомендует добавить в воду или на ткань каплю любого жидкого средства для стирки. С доставкой из китайского интернет-магазина устройство обойдется в сумму от одной до 2 тысяч рублей.
Эксперимент показал, что вывести пятно начисто не удалось, но его след уже едва заметен. Хорошо карманная машинка справилась с отстирыванием хлопка и искусственного шелка. Правда, профессионалы в таких случаях советуют одежду потом все же полноценно постирать. Если в ткани осталось хоть немного жира (от того же кетчупа), он может окислиться под солнцем, после чего на вещи проявится желтое пятно. Универсальным средством ручную стиральную машинку, конечно, не назовешь, но она на это и не претендует, а в качестве скорой помощи от пятен — устройство вполне подходящее. Подробности — в программе «Чудо техники».
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