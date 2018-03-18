Тепло домашнего очага: электротекстиль позволит согреть котов и рассаду

В домах россиян в среднем теплее, чем у европейцев, американцев или японцев, где температура ниже 20 градусов является нормой. У нас же есть и центральное отопление, и нелюбовь к холоду. Но не у всех россиян батареи работают как следует,
кто-то живет и вовсе без них, в частном доме, к тому же повсеместно отопление любят отключать в тот период, когда холода еще не случаются.
Существует несколько технологичных способов согреться. Разнообразные электропростыни, электроодеяла и электроковрики стали так популярны, что даже садоводы теперь греют ими рассаду. Есть и специально предназначенный для этого защищенный от воды вариант за 2900 рублей. Созданы греющие подстилки и для домашних животных. Например, кошки очень любят полежать на теплом. А в одном из пермских приютов для зверей держат наготове большое человеческое электроодеяло, чтобы отогревать зимних подкидышей.
Это уже не те жесткие неуютные электрогрелки, которыми нас лечили в детстве. Нагреватели стали мягче и в целом удобнее. Поддержать тепло домашнего очага можно при помощи картин. Это настенные инфракрасные обогреватели, представляющие собой панели с рисунком или фотографией. Цена начинается от 700 рублей. Потребляемая мощность — 500 ватт. Это в 3–4 раза меньше, чем у обычного радиатора, а эффект тепла создают инфракрасные лучи, которые греют не воздух, а те предметы, на которые попадают.
Электротекстиль применяют даже в косметических целях. Сначала наносят на кожу увлажняющий или питающий состав, оборачивают пленкой, а потом укрывают греющим одеялом. Тепло помогает раскрыться порам, полезные компоненты лучше проникают внутрь. Правда, есть противопоказания — беременность, онкология, обострение хронических воспалений. Греться всем рекомендуют не больше 40 минут, это общий совет для любого электротекстиля.
У пожарных, правда, к электротекстилю отношение настороженное. Периодически эти изделия становятся причиной возгораний. Меньше всего претензий вызвал матрас за 8900 рублей. У него внутри проложены трубки с водой, ее термоблок способен нагревать или охлаждать, можно выставить температуру от 18 до 48 градусов. Правда, в ходе проверки на работоспособность это изделие оплошало и нагрелось всего до 29 градусов вместо обещанных 48. Другие варианты тоже не дотянули до заявленных значений. Подробности — в программе «Чудо техники».
Это уже не те жесткие неуютные электрогрелки, которыми нас лечили в детстве. Нагреватели стали мягче и в целом удобнее. Поддержать тепло домашнего очага можно при помощи картин. Это настенные инфракрасные обогреватели, представляющие собой панели с рисунком или фотографией. Цена начинается от 700 рублей. Потребляемая мощность — 500 ватт. Это в 3–4 раза меньше, чем у обычного радиатора, а эффект тепла создают инфракрасные лучи, которые греют не воздух, а те предметы, на которые попадают.
Электротекстиль применяют даже в косметических целях. Сначала наносят на кожу увлажняющий или питающий состав, оборачивают пленкой, а потом укрывают греющим одеялом. Тепло помогает раскрыться порам, полезные компоненты лучше проникают внутрь. Правда, есть противопоказания — беременность, онкология, обострение хронических воспалений. Греться всем рекомендуют не больше 40 минут, это общий совет для любого электротекстиля.
У пожарных, правда, к электротекстилю отношение настороженное. Периодически эти изделия становятся причиной возгораний. Меньше всего претензий вызвал матрас за 8900 рублей. У него внутри проложены трубки с водой, ее термоблок способен нагревать или охлаждать, можно выставить температуру от 18 до 48 градусов. Правда, в ходе проверки на работоспособность это изделие оплошало и нагрелось всего до 29 градусов вместо обещанных 48. Другие варианты тоже не дотянули до заявленных значений. Подробности — в программе «Чудо техники».
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