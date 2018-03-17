Знаменитый укротитель змей умер от укуса кобры

В Малайзии кобра укусила знаменитого укротителя змей Абу Хусина. Спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.
Как пишет издание Free Malaysia Today, 33-летний Абу Зарин Хусин возглавлял специальное подразделение, занимающееся отловом ядовитых змей, в пожарно-спасательной службе. Также он обучал людей правильно ловить змей.
Трагедия случилась в городе Бентонге. Кобра укусила укротителя, когда он пытался ее поймать. Мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.
Издание отмечает, что ранее, в 2015 году Хусин уже пережил укус кобры. Тогда он провел два дня в коме, но сумел выжить. На этот раз укус оказался смертельным.
Трагедия случилась в городе Бентонге. Кобра укусила укротителя, когда он пытался ее поймать. Мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.
Издание отмечает, что ранее, в 2015 году Хусин уже пережил укус кобры. Тогда он провел два дня в коме, но сумел выжить. На этот раз укус оказался смертельным.
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