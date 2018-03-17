Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Знаменитый укротитель змей умер от укуса кобры

    комментировать
    • Фото: twitter.com
    Знаменитый укротитель змей умер от укуса кобры

    Знаменитый укротитель змей умер от укуса кобры

    Знаменитый укротитель змей умер от укуса кобры
  • Фото: twitter.com

    • В Малайзии кобра укусила знаменитого укротителя змей Абу Хусина. Спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.

    Как пишет издание Free Malaysia Today, 33-летний Абу Зарин Хусин возглавлял специальное подразделение, занимающееся отловом ядовитых змей, в пожарно-спасательной службе. Также он обучал людей правильно ловить змей.

    Трагедия случилась в городе Бентонге. Кобра укусила укротителя, когда он пытался ее поймать. Мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

    Издание отмечает, что ранее, в 2015 году Хусин уже пережил укус кобры. Тогда он провел два дня в коме, но сумел выжить. На этот раз укус оказался смертельным.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru