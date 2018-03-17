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    В Москве в тоннеле на проспекте Жукова сгорел автомобиль

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    В Москве в тоннеле на проспекте Жукова сгорел автомобиль

    В Москве в тоннеле на проспекте Жукова сгорел автомобиль

    Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве, пострадавших нет.

    В МЧС РФ сообщили, что после возгорания автомобиля все люди были незамедлительно выведены из тоннеля.

    Инцидент случился около 10 утра. Возгорание произошло в моторном отсеке машины. Пожарные потушили огонь в течение 15 минут. Пострадавших нет.

    Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из-за ЧП на проспекте образовался серьезный затор. Пользователи публиковали в соцсетях последствия ДТП.

    Из тоннеля

    Опубликовано Ольгой Ерёминой 17 марта 2018 г.

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