В Москве в тоннеле на проспекте Жукова сгорел автомобиль

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве, пострадавших нет.
В МЧС РФ сообщили, что после возгорания автомобиля все люди были незамедлительно выведены из тоннеля.
Инцидент случился около 10 утра. Возгорание произошло в моторном отсеке машины. Пожарные потушили огонь в течение 15 минут. Пострадавших нет.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из-за ЧП на проспекте образовался серьезный затор. Пользователи публиковали в соцсетях последствия ДТП.
Инцидент случился около 10 утра. Возгорание произошло в моторном отсеке машины. Пожарные потушили огонь в течение 15 минут. Пострадавших нет.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из-за ЧП на проспекте образовался серьезный затор. Пользователи публиковали в соцсетях последствия ДТП.
Из тоннеляОпубликовано Ольгой Ерёминой 17 марта 2018 г.
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