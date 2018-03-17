Родченков обвинил КГБ в подмене допинг-проб на Олимпиаде-80

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что советские спортсмены использовали запрещенные вещества во время Олимпиады в Москве.
Через своего адвоката Родченков заявил, что во время Игр в Москве действовала государственная система допинга. Подменой проб занимались сотрудники Госкомспорта и КГБ.
При этом Родченков отметил, что обычно в то время использовались стероиды туринабол и станозолол, которые тогда нельзя было обнаружить. Однако спортсмены применяли и другие запрещенные вещества.
Григорий Родченков: «Я не работал в лаборатории во время московских Олимпийских игр, но появился в ней немного позже. Когда я попал в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты применявших допинг спортсменов. КГБ часто бывало в лаборатории во время крупных соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые».
Как пишет Play the Game, слова Родченкова подтвердил экс-агент КГБ Владимир Попов, который с 1995 года живет в Канаде. По его словам, в манипуляциях с допингом во время Игр в Москве принимал участие сотрудник КГБ Борис Паркин. После окончания соревнований он получил Орден Красной Звезды.
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей во время Игр в Сочи государственной системе допинга. В России в отношении Родченкова возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями он был заочно арестован.
При этом Родченков отметил, что обычно в то время использовались стероиды туринабол и станозолол, которые тогда нельзя было обнаружить. Однако спортсмены применяли и другие запрещенные вещества.
Григорий Родченков: «Я не работал в лаборатории во время московских Олимпийских игр, но появился в ней немного позже. Когда я попал в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты применявших допинг спортсменов. КГБ часто бывало в лаборатории во время крупных соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые».
Как пишет Play the Game, слова Родченкова подтвердил экс-агент КГБ Владимир Попов, который с 1995 года живет в Канаде. По его словам, в манипуляциях с допингом во время Игр в Москве принимал участие сотрудник КГБ Борис Паркин. После окончания соревнований он получил Орден Красной Звезды.
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей во время Игр в Сочи государственной системе допинга. В России в отношении Родченкова возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями он был заочно арестован.
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