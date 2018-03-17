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    В Домодедово охранник украл из секс-шопа резиновый член: видео. кражи и ограбления, Московская область, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Домодедово охранник украл из секс-шопа резиновый член: видео

    В Домодедово охранник украл из секс-шопа резиновый член: видео

    2 комментария
    • Фото: pvdme / vk.com
    В Домодедово охранник украл из <nobr>секс-шопа</nobr> резиновый член: видео

    В Домодедово охранник украл из секс-шопа резиновый член: видео

    В Домодедово охранник украл из <nobr>секс-шопа</nobr> резиновый член: видео
    • Фото: pvdme / vk.com

      • Запись с камеры видеонаблюдения помогла поймать охранника, обокравшего магазин интимных товаров.

      «Преступление века» было совершено в ТЦ «Сфера» в подмосковном Домодедове. На записи, которая была опубликована в Сети, видно, как мужчина в форме охранника берет с полки фаллоимитатор, кладет его в пакет, а потом с помощью лестницы покидает место преступления.

      Задержать злоумышленника удалось уже на следующий день. Зачем охраннику понадобилась секс-игрушка, не сообщается.

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