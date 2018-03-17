В Домодедово охранник украл из секс-шопа резиновый член: видео

Запись с камеры видеонаблюдения помогла поймать охранника, обокравшего магазин интимных товаров.

«Преступление века» было совершено в ТЦ «Сфера» в подмосковном Домодедове. На записи, которая была опубликована в Сети, видно, как мужчина в форме охранника берет с полки фаллоимитатор, кладет его в пакет, а потом с помощью лестницы покидает место преступления.



Задержать злоумышленника удалось уже на следующий день. Зачем охраннику понадобилась секс-игрушка, не сообщается.