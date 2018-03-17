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    Ночь на субботу стала в столичном регионе самой морозной с начала века

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    • Фото: Сергей Дягилев / facebook.com
    Ночь на субботу стала в столичном регионе самой морозной с начала века

    Ночь на субботу стала в столичном регионе самой морозной с начала века

    Ночь на субботу стала в столичном регионе самой морозной с начала века
  • Фото: Сергей Дягилев / facebook.com

    • Ночь на 17 марта в этом году стала в Москве и Подмосковье самой холодной за 18 лет.

    Ночь на 17 марта в Москве и Подмосковье в этом году стала самой морозной за последние 18 лет. Как сообщает портал «Метеоновости», на московской метеостанции на ВДНХ была зафиксирована температура минут 18,3 градуса.

    В Подмосковье температурный рекорд был побит в поселке Черусти: там термометры показывали 27,4 градуса мороза.

    Морозная погода сохранится в столичном регионе весь день: днем в субботу ожидается от 12 до 7 градусов мороза, в ночь на воскресенье в Москве похолодает до минус 17 градусов, а в Подмосковье — до минус 22. Плюсовая температура вернется в столицу не ранее вторника, 20 марта.

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