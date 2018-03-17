Черный, зеленый и пакетированный: секреты чайного производства

Опросы показали, что чай — самый популярный напиток у россиян. Многие задаются вопросами: правда ли, что зеленый полезнее черного, а в пакетиках одна сплошная пыль?
Москвич Андрей Цукерберг себя называет чайным пьяницей. Уже 20 лет он запоем пьет и даже не пытается избавиться от зависимости. На чай его когда-то подсадила жена, после чего известный в прошлом клубный промоутер влюбился в размеренность заварочных церемоний и даже открыл свою собственную чайную.
Андрей Цукерберг: «Главное, чтобы вода не стояла кипятком, но в то же время чтобы чай не остывал, потому что считается, что остывший чай уже мертвый».
На полках расставлены запасы почти ста отборных китайских сортов. Главная гордость — коллекция черного и зеленого пуэра и так называемые утесные чаи из заповедника гор Уишань. Заваривать и разливать Андрей начинает с 6:00, но последнюю чашку выпивает самое позднее в 17:00, иначе будут проблемы со сном.
В официальной медицине термина «чайное пьянство» не существует, но некоторое подобие зависимости у многих все же присутствует. Напиток создает особый психологический комфорт: теплый чай ассоциируется с уютом, которого может не хватать, например, на работе.
Анна Адамова, семейный психолог: «Есть еще обратная сторона. Когда мы пьем чай за деловым разговором, а нам собеседник не очень приятен, чай позволяет нам немножечко отгородиться, создает некий такой буфер».
Важно помнить, что в чае довольно много кофеина. И если переборщить, то будут не очень хорошие последствия. А еще чаем вполне реально отравиться. Это на себе прочувствовал Бахтияр Ядгаров, который как-то раз летом попил то, что заварила его коллега.
Бахтияр Ядгаров: «Когда я выпил этот чай, сразу почувствовал неладное. Напиток был кислый, буквально кислый. Так как я уже выпил все, деваться было некуда, я открыл крышечку чайника и посмотрел. Картина, которую я увидел, была ужасная: плесень, сплошная плесень».
Оказалось, что чай простоял на жаре 5 дней. Исход неудивителен — Бахтияр проболел целую неделю. А можно ли пить заварку, которой всего сутки? Эксперты выяснили, на какой день напиток становится опасен для здоровья, исследовали разные виды пакетиков и раскрыли некоторые тайны чайного производства. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Андрей Цукерберг: «Главное, чтобы вода не стояла кипятком, но в то же время чтобы чай не остывал, потому что считается, что остывший чай уже мертвый».
На полках расставлены запасы почти ста отборных китайских сортов. Главная гордость — коллекция черного и зеленого пуэра и так называемые утесные чаи из заповедника гор Уишань. Заваривать и разливать Андрей начинает с 6:00, но последнюю чашку выпивает самое позднее в 17:00, иначе будут проблемы со сном.
В официальной медицине термина «чайное пьянство» не существует, но некоторое подобие зависимости у многих все же присутствует. Напиток создает особый психологический комфорт: теплый чай ассоциируется с уютом, которого может не хватать, например, на работе.
Анна Адамова, семейный психолог: «Есть еще обратная сторона. Когда мы пьем чай за деловым разговором, а нам собеседник не очень приятен, чай позволяет нам немножечко отгородиться, создает некий такой буфер».
Важно помнить, что в чае довольно много кофеина. И если переборщить, то будут не очень хорошие последствия. А еще чаем вполне реально отравиться. Это на себе прочувствовал Бахтияр Ядгаров, который как-то раз летом попил то, что заварила его коллега.
Бахтияр Ядгаров: «Когда я выпил этот чай, сразу почувствовал неладное. Напиток был кислый, буквально кислый. Так как я уже выпил все, деваться было некуда, я открыл крышечку чайника и посмотрел. Картина, которую я увидел, была ужасная: плесень, сплошная плесень».
Оказалось, что чай простоял на жаре 5 дней. Исход неудивителен — Бахтияр проболел целую неделю. А можно ли пить заварку, которой всего сутки? Эксперты выяснили, на какой день напиток становится опасен для здоровья, исследовали разные виды пакетиков и раскрыли некоторые тайны чайного производства. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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