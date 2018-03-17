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    «Кого-то искал»: в США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

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    • Фото: @RusEmbUSA / twitter.com
    <nobr>«Кого-то</nobr> искал»: в США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

    «Кого-то искал»: в США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

    <nobr>«Кого-то</nobr> искал»: в США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете
  • Фото: @RusEmbUSA / twitter.com

    • В Федеральном управлении гражданской авиации США рассказали, что за вертолет летал над российским посольством в Вашингтоне несколько дней назад.

    По данным авиационного ведомства, вертолет относится к правоохранительным органам и был задействован с ведома служб контроля воздушного движения.

    В управлении гражданской авиации подчеркнули, что вертолет выполнял задание — «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов», передает РИА Новости.

    При этом в ведомстве не стали уточнять, к какой именно службе относится вертолет.

    13 марта посольство РФ опубликовало на своей странице в Twitter фотографию неизвестного вертолета, которые кружил над территорией дипмиссии и светил в окна прожектором. Дипломаты предположили, что он мог искать следы «российского вмешательства в американские выборы».

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