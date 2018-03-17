«Кого-то искал»: в США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

В Федеральном управлении гражданской авиации США рассказали, что за вертолет летал над российским посольством в Вашингтоне несколько дней назад.
По данным авиационного ведомства, вертолет относится к правоохранительным органам и был задействован с ведома служб контроля воздушного движения.
В управлении гражданской авиации подчеркнули, что вертолет выполнял задание — «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов», передает РИА Новости.
При этом в ведомстве не стали уточнять, к какой именно службе относится вертолет.
13 марта посольство РФ опубликовало на своей странице в Twitter фотографию неизвестного вертолета, которые кружил над территорией дипмиссии и светил в окна прожектором. Дипломаты предположили, что он мог искать следы «российского вмешательства в американские выборы».
В управлении гражданской авиации подчеркнули, что вертолет выполнял задание — «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов», передает РИА Новости.
При этом в ведомстве не стали уточнять, к какой именно службе относится вертолет.
13 марта посольство РФ опубликовало на своей странице в Twitter фотографию неизвестного вертолета, которые кружил над территорией дипмиссии и светил в окна прожектором. Дипломаты предположили, что он мог искать следы «российского вмешательства в американские выборы».
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