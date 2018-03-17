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    Порошенко пообещал припасти «девять граммов свинца» на случай нападения России

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    Порошенко пообещал припасти «девять граммов свинца» на случай нападения России

    Порошенко пообещал припасти «девять граммов свинца» на случай нападения России

    Президент Украины заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения России.

    Украина готова сражаться в случае нападения России. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Краматорске. Видео выступления опубликовано на странице главы государства в Facebook.

    По словам президента, украинцев десятилетиями убеждали в том, что Россия не представляет для них опасности.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится. Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом».

    Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Командование частями на востоке Украины перешло к военным.

    Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». А накануне Порошенко назначил командующего объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

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