Порошенко пообещал припасти «девять граммов свинца» на случай нападения России

Президент Украины заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения России.
Украина готова сражаться в случае нападения России. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Краматорске. Видео выступления опубликовано на странице главы государства в Facebook.
По словам президента, украинцев десятилетиями убеждали в том, что Россия не представляет для них опасности.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится. Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом».
Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Командование частями на востоке Украины перешло к военным.
Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». А накануне Порошенко назначил командующего объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам президента, украинцев десятилетиями убеждали в том, что Россия не представляет для них опасности.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится. Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом».
Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Командование частями на востоке Украины перешло к военным.
Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». А накануне Порошенко назначил командующего объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.
Комментарии