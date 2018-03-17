Деловой подход: в Крыму заработали новые программы поддержки бизнеса

Крымские предприниматели сегодня полны надежд. В преддверии курортного сезона в регионе запускают новые программы по развитию малого и среднего бизнеса, а в этой сфере работает большая часть населения полуострова. Теперь частники смогут не только получать льготные кредиты, но и рассчитывать на внимание чиновников к их проблемам.

Идею ягодного бизнеса Юрию Обиженкову подсказала крымская погода. Триста солнечных дней в году — это идеальные условия для выращивания клубники, ежевики и малины. Два урожая в год. Первый — в мае, второй — в ноябре. Начинающий бизнесмен написал бизнес-план и отправил в фонд поддержки предпринимателей заявку на получение гранта.



Юрий Обиженков, предприниматель: «После опыта Украины не верил, что такое может быть, что кто-то просто так даст деньги. Дали 620 тысяч. На две теплицы хватило».



Российский рынок огромен, продукция одного крымского кооператива — это капля в море. Чтобы ситуация, изменилась нужны доступные кредиты и возможность получить в долгосрочную аренду землю.



Юрий Обиженков: «Питер, Новосибирск, Южно-Сахалинск… Везде отправляем. Берут и просят дать еще».



В апреле в Крыму заработает информационный портал и единое окно для начинающих предпринимателей. Теперь не нужно будет бегать по десяткам организаций. Следующем этап — открытие виртуального офиса. Бизнесмену не нужно будет приезжать в контору к чиновникам, все операции станут бесконтактными и уйдут в Интернет.



Дмитрий Зеленский, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма: «Динамика налоговых отчислений от малого и среднего предпринимательства, если говорить по цифрам, такая: в 2015 году — 900 миллионов, в 2016-м — это 1,6 миллиарда».



Несмотря на хорошую динамику, проблем на полуострове у малых и средних предпринимателей хватает. Одна из них — заоблачные цены на землю и недвижимость. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.