На пожаре в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами пожара в одном из сел Самарской области.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по регину, частный дом загорелся в селе Шентала Самарской области вечером в пятницу. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
В результате пожара погибли четыре человека. Еще один серьезно пострадал и с ожогами был доставлен в больницу.
Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.
В результате пожара погибли четыре человека. Еще один серьезно пострадал и с ожогами был доставлен в больницу.
Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.
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