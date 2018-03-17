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    На пожаре в Самарской области погибли четыре человека

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    На пожаре в Самарской области погибли четыре человека

    На пожаре в Самарской области погибли четыре человека

    Четыре человека стали жертвами пожара в одном из сел Самарской области.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по регину, частный дом загорелся в селе Шентала Самарской области вечером в пятницу. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

    В результате пожара погибли четыре человека. Еще один серьезно пострадал и с ожогами был доставлен в больницу.

    Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.

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