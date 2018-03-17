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    Артиллерийские стрельбы: военные в Подмосковье ударят из «Градов» самоходных гаубиц

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    Артиллерийские стрельбы: военные в Подмосковье ударят из «Градов» самоходных гаубиц

    Артиллерийские стрельбы: военные в Подмосковье ударят из «Градов» самоходных гаубиц

    В Московской области военные готовятся к стрельбам из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С».

    О маневрах, которые пройдут на подмосковном полигоне Алабино, рассказал начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

    Игорь Мугинов, начальник пресс-службы Западного военного округа: «Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ и самоходных артиллерийских установок „Мста-С“ гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области».

    По словам Мугинова, тренировки будут проходить и в дневное, и в ночное время. Разведка целей будет осуществляться при помощи беспилотников, артиллеристам предстоит поразить позиции и бронетехнику условного врага.

    По информации РИА Новости, боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействованы свыше 2 тысяч бойцов и 400 единиц военной и специальной техники.

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