Артиллерийские стрельбы: военные в Подмосковье ударят из «Градов» самоходных гаубиц

В Московской области военные готовятся к стрельбам из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц
«Мста-С».
О маневрах, которые пройдут на подмосковном полигоне Алабино, рассказал начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
Игорь Мугинов, начальник пресс-службы Западного военного округа: «Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ и самоходных артиллерийских установок „Мста-С“ гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области».
По словам Мугинова, тренировки будут проходить и в дневное, и в ночное время. Разведка целей будет осуществляться при помощи беспилотников, артиллеристам предстоит поразить позиции и бронетехнику условного врага.
По информации РИА Новости, боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействованы свыше 2 тысяч бойцов и 400 единиц военной и специальной техники.
Игорь Мугинов, начальник пресс-службы Западного военного округа: «Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ и самоходных артиллерийских установок „Мста-С“ гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области».
По словам Мугинова, тренировки будут проходить и в дневное, и в ночное время. Разведка целей будет осуществляться при помощи беспилотников, артиллеристам предстоит поразить позиции и бронетехнику условного врага.
По информации РИА Новости, боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействованы свыше 2 тысяч бойцов и 400 единиц военной и специальной техники.
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