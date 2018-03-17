Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    На Московский регион надвигаются морозы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    На Московский регион надвигаются морозы

    На Московский регион надвигаются морозы

    На Московский регион надвигаются морозы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • В Москве и Подмосковье в субботу сохранятся холодная погода и гололедица. К вечеру серьезно похолодает.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ, в субботу в столичном регионе будет переменная облачность, на дорогах гололедица. Температура воздуха в Москве днем 7–9 градусов ниже нуля. К вечеру похолодает до 17 градусов мороза, а в ночь на воскресенье температура может упасть до 19 градусов мороза.

    Ветер северный, с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба.

    А в различных районах Московской области температура воздуха в субботу днем будет колебаться днем от минус 12 до минус 7 градусов, а к вечеру похолодает до 17 градусов мороза. В ночь на воскресенье в Подмосковье будут морозы до 22 градусов ниже нуля.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru