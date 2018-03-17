На Паралимпиаде россиянки Лысова и Румянцева завоевали серебро в лыжных гонках

Российские спортсменки Михалина Лысова и Екатерина Румянцева стали серебряными призерами Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Лысова вместе с ведущим Алексеем Ивановым завоевала серебро в лыжной гонке классическим стилем среди слабовидящих, финишировав с результатом 22 минуты 55, 6 секунды. Победу одержала гражданка Белоруссии Светлана Саханенко (22.19,3), бронзу получила участница из Австрии Карина Эдлингер (22.22,9). Марина Галицына с ведущим Максимом Пироговым заняла четвертое место (23.34,5). Екатерина Мошковская (ведущий Артем Норин) стала шестой (24.40,4).
Екатерина Румянцева стала серебряным призером зимних Паралимпийских игр. Она пришла второй в лыжной гонке на 7,5 километра в классе «стоя». Ее время — 22 минуты 13,8 секунды. Первое место заняла канадская спортсменка Натали Вильке (22 минуты 12,2 секунды), третье — ее соотечественница Эмили Янг (22 минуты 13,9 секунды), передает «Интерфакс».
Екатерина Румянцева стала серебряным призером зимних Паралимпийских игр. Она пришла второй в лыжной гонке на 7,5 километра в классе «стоя». Ее время — 22 минуты 13,8 секунды. Первое место заняла канадская спортсменка Натали Вильке (22 минуты 12,2 секунды), третье — ее соотечественница Эмили Янг (22 минуты 13,9 секунды), передает «Интерфакс».
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