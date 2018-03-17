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    В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

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    В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

    В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

    Сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) пострадал во время нападения тигрицы в реабилитационном центре животных в Приморье.

    Сообщение пресс-службы Амурского филиала WWF: «Во время вакцинации в реабилитационном центре в селе Алексеевка один из тигров нанес травмы Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала WWF России».

    По словам Фоменко, он случайно оказался рядом с тигрицей и тигрятами, которые были отловлены в окрестностях села Алексей-Никольского. Тигрица увидела в человеке угрозу и бросилась защищать своих тигрят.

    Павел Фоменко, сотрудник Амурского филиала WWF России: «Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками».

    Как передает ТАСС, сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранительные органы начали проверку всех деталей происшествия.

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