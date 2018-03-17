В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

Сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) пострадал во время нападения тигрицы в реабилитационном центре животных в Приморье.
Сообщение пресс-службы Амурского филиала WWF: «Во время вакцинации в реабилитационном центре в селе Алексеевка один из тигров нанес травмы Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала WWF России».
По словам Фоменко, он случайно оказался рядом с тигрицей и тигрятами, которые были отловлены в окрестностях села Алексей-Никольского. Тигрица увидела в человеке угрозу и бросилась защищать своих тигрят.
Павел Фоменко, сотрудник Амурского филиала WWF России: «Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками».
Как передает ТАСС, сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранительные органы начали проверку всех деталей происшествия.
По словам Фоменко, он случайно оказался рядом с тигрицей и тигрятами, которые были отловлены в окрестностях села Алексей-Никольского. Тигрица увидела в человеке угрозу и бросилась защищать своих тигрят.
Павел Фоменко, сотрудник Амурского филиала WWF России: «Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками».
Как передает ТАСС, сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранительные органы начали проверку всех деталей происшествия.
Комментарии