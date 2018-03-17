СМИ: турецкие ВВС разбомбили больницу в сирийском Африне

Сирийские СМИ сообщают о том, что в результате авианалета ВВС Турции на больницу в городе Африн погибли мирные жители. Турция категорически отвергает все обвинения.
Сирийское национальное информагентство SANA сообщает о 16 погибших мирных жителях в результате авиаудара турецких ВВС по больнице города Африна. До этого сирийские СМИ писали об 11 погибших и десятках пострадавших мирных граждан, серьезных разрушениях, причиненных бомбардировкой медицинского учреждения турецкими истребителями.
В генштабе вооруженных сил Турции категорически отвергают эту информацию. Сообщение об этом размещено на странице Минобороны Турции в Twitter.
Сообщение пресс-службы ВС Турции: «Новость о том, что турецкая армия подвергла бомбовому удару больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция „Оливковая ветвь“ осуществляется таким образом, чтобы не причинить не малейшего вреда мирных жителям».
Напомним, Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Турция утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов, к которым приравнивает и сирийских курдов. Официальный Дамаск категорически осуждает действия Турции в Африне, подчеркивая, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. В связи с ситуацией в Африне Россия призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии, а также к прямому диалогу между сторонами конфликта.
В генштабе вооруженных сил Турции категорически отвергают эту информацию. Сообщение об этом размещено на странице Минобороны Турции в Twitter.
Сообщение пресс-службы ВС Турции: «Новость о том, что турецкая армия подвергла бомбовому удару больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция „Оливковая ветвь“ осуществляется таким образом, чтобы не причинить не малейшего вреда мирных жителям».
Напомним, Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Турция утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов, к которым приравнивает и сирийских курдов. Официальный Дамаск категорически осуждает действия Турции в Африне, подчеркивая, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. В связи с ситуацией в Африне Россия призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии, а также к прямому диалогу между сторонами конфликта.
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