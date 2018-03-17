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    В США самолет совершил вынужденную посадку из-за собаки на борту

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    В США самолет совершил вынужденную посадку из-за собаки на борту

    В США самолет совершил вынужденную посадку <nobr>из-за</nobr> собаки на борту

    Пилоты американской компании United Airlines совершили незапланированную посадку после того, как на борту лайнера была обнаружена собака.

    Американскую авиакомпанию United Airlines продолжают преследовать неприятности, связанные с собаками на борту самолетов. Как передает телеканал ABC News, самолет, направлявшийся из Ньюарка в Сент-Луис, совершил вынужденную посадку в городе Акрон для того, чтобы отправить по месту назначения контейнер с собакой, ошибочно погруженной в самолет. Пассажирам были предоставлены компенсации за задержку рейса. В авиакомпании сообщили, что собака уже доставлена к своему хозяину.

    Этот случай стал уже третьим за неделю, когда компания United Airlines оказывалась в центре скандала из-за собак на борту их самолетов. Несколько дней назад во время перелета из Хьюстона в Нью-Йорк стюардесса заставила пассажиров поместить сумку с щенком бульдога на полку для ручной клади. Собака погибла во время перелета.

    Другая история произошла спустя несколько дней, когда сотрудники авиакомпании по ошибке отправили собаку рейсом в Токио, вместо американского штата Канзас. В результате пса вернули в США бизнес-классом, однако его владельцы все равно намерены обратиться в суд.

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