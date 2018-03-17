Гражданин Румынии не смог доказать суду, что жив

Курьезный случай произошел в Румынии. Мужчина не смог доказать суду, что он на самом деле жив, и проиграл процесс.
Как передает РИА Новости со ссылкой на румынское информагентство Agerpres, 63-летний житель уезда Васлуй Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что он на самом деле жив, и аннулировать выданное его родственникам свидетельство о смерти.
Мужчина уехал на заработки в Турцию в 1992 году и из-за ссор с родственниками перестал поддерживать контакты с семьей. Его жена в 2013 году обратилась в суд с просьбой признать Релиу умершим, что и было сделано судом в 2016 году. В этом году власти Турции выслали Релиу из страны, так как его документы были просрочены. На въезде в Румынию мужчина с удивлением узнал, что на родине он уже «мертв».
Константин Релиу: «По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода. А так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране».
Суд отказал Релиу в том, чтобы признать его живым на основании того, что иск по делу о признании его живым был подан слишком поздно после приговора суда по этому делу. Теперь мужчине придется подавать повторный иск в суд, чтобы «ожить». А пока что «не живой, но и не мертвый румын» дает интервью мировым СМИ, рассказывая подробности своей истории.
Мужчина уехал на заработки в Турцию в 1992 году и из-за ссор с родственниками перестал поддерживать контакты с семьей. Его жена в 2013 году обратилась в суд с просьбой признать Релиу умершим, что и было сделано судом в 2016 году. В этом году власти Турции выслали Релиу из страны, так как его документы были просрочены. На въезде в Румынию мужчина с удивлением узнал, что на родине он уже «мертв».
Константин Релиу: «По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода. А так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране».
Суд отказал Релиу в том, чтобы признать его живым на основании того, что иск по делу о признании его живым был подан слишком поздно после приговора суда по этому делу. Теперь мужчине придется подавать повторный иск в суд, чтобы «ожить». А пока что «не живой, но и не мертвый румын» дает интервью мировым СМИ, рассказывая подробности своей истории.
This Romanian man is officially dead. And a court says its too late to cancel his death certificate. What will happen to him now? @AlisoNJMutler on Constantin Reliu and the fight for his life. @AP_Europe— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) 16 марта 2018 г.
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