«Юля, прыгай!»: новое видео с места трагедии на грузинском горнолыжном курорте

Очевидцы опубликовали новые кадры с места аварии на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, где неисправный подъемник начал работать на бешеной скорости, перемалывая людей и сбрасывая их с высоты.
В соцсетях появились новые кадры места аварии на канатной дороге в Гудаури. Очевидцы выложили снятые ими видеозаписи того, как «взбесился» подъемник на одном из самых популярных горнолыжных курортов в Грузии.
На видеозаписи видно, как люди кричат в ужасе, предупреждая тех, кто оказался пленником взбесившегося подъемника, о необходимости на огромной скорости спрыгнуть в снег, чтобы не оказаться изувеченным железными конструкциями. Первые видеокадры с места происшествия появились в пятницу днем.
В Национальном медицинском центре в Тбилиси уточнили, что в результате происшествия пострадали 11 человек: шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна подданная Швеции. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Врачи сообщили, что жизни доставленных к ним людей, находятся вне опасности, и рассказали об их самочувствии.
Николоз Карцивадзе, представитель Национального медицинского центра в Тбилиси: «Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения. В сравнительно тяжелом состоянии турист из Украины и гражданка Швеции, 30-летняя женщина, у которой при падении был поврежден диск позвоночника и потребовалась операция».
В связи с происшествием МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности и эксплуатации на транспорте, пишет «Интерфакс».
На видеозаписи видно, как люди кричат в ужасе, предупреждая тех, кто оказался пленником взбесившегося подъемника, о необходимости на огромной скорости спрыгнуть в снег, чтобы не оказаться изувеченным железными конструкциями. Первые видеокадры с места происшествия появились в пятницу днем.
В Национальном медицинском центре в Тбилиси уточнили, что в результате происшествия пострадали 11 человек: шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна подданная Швеции. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Врачи сообщили, что жизни доставленных к ним людей, находятся вне опасности, и рассказали об их самочувствии.
Николоз Карцивадзе, представитель Национального медицинского центра в Тбилиси: «Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения. В сравнительно тяжелом состоянии турист из Украины и гражданка Швеции, 30-летняя женщина, у которой при падении был поврежден диск позвоночника и потребовалась операция».
В связи с происшествием МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности и эксплуатации на транспорте, пишет «Интерфакс».
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