Глава ФИФА пошутил про допинг-пробы и успехи сборной РФ

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что все
допинг-пробы футболистов сборной РФ с трех последних турниров дали отрицательный результат.
Джанни Инфантино, глава FIFA: «У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях FIFA. Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне. Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы-2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии. Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии».
Выступая перед журналистами в Боготе Инфантино также пошутил о результатах российских футболистов, цитирует ТАСС.
Джанни Инфантино: «Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше. Это шутка».
Ранее Международное антидопинговое агентство проинформировало FIFA, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурируют 34 футболиста. По сведениям СМИ речь идет об игроках, выступавших на мировом первенстве 2014 года.
Напомним, на Кубке конфедераций 2017 года сборная РФ заняла третье место в группе А с одной победой и не вышла в плей-офф. На чемпионате Европы — 2016 и 2014 года сборная России также не сумела выйти в плей-офф.
Выступая перед журналистами в Боготе Инфантино также пошутил о результатах российских футболистов, цитирует ТАСС.
Джанни Инфантино: «Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше. Это шутка».
Ранее Международное антидопинговое агентство проинформировало FIFA, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурируют 34 футболиста. По сведениям СМИ речь идет об игроках, выступавших на мировом первенстве 2014 года.
Напомним, на Кубке конфедераций 2017 года сборная РФ заняла третье место в группе А с одной победой и не вышла в плей-офф. На чемпионате Европы — 2016 и 2014 года сборная России также не сумела выйти в плей-офф.
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