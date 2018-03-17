Репортаж судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Репортаж судьбы 16+
    •  

    Крамник проиграл Мамедьярову в матче 6-го тура шахматного турнира претендентов

    комментировать
    • Фото: @echaguen / twitter.com
    Крамник проиграл Мамедьярову в матче <nobr>6-го</nobr> тура шахматного турнира претендентов

    Крамник проиграл Мамедьярову в матче 6-го тура шахматного турнира претендентов

    Крамник проиграл Мамедьярову в матче <nobr>6-го</nobr> тура шахматного турнира претендентов
  • Фото: @echaguen / twitter.com

    • Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами уступил азербайджанскому шахматисту Шахрияру Мамедьярову в матче шестого тура турнира претендентов.

    На проходящем в Берлине турнире претендентов на шахматную корону, в котором участвуют 8 гроссмейстеров, в пятницу Владимир Крамник уступил черными фигурами Шахрияру Мамедьярову. Вничью сыграли Сергей Карякин (Россия) и Дин Лижэнь (Китай), а также Фабиано Каруана (США) и Александр Грищук (Россия), а американский гроссмейстер Уэсли Со победил Левона Ароняна (Армения).

    По результатам 6 тура лидируют Каруана и Мамедьяров, набравшие по 4 очка. По 3 очка набрали гроссмейстеры Крамник, Дин Лижэнь и Грищук. Аронян и Со набрали по 2,5 очка, у Карякина 2 очка, напоминает ТАСС.

    смотретьСильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон
    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон
    Напомним, турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель сможет вступить в поединок за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru