Крамник проиграл Мамедьярову в матче 6-го тура шахматного турнира претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами уступил азербайджанскому шахматисту Шахрияру Мамедьярову в матче шестого тура турнира претендентов.
На проходящем в Берлине турнире претендентов на шахматную корону, в котором участвуют 8 гроссмейстеров, в пятницу Владимир Крамник уступил черными фигурами Шахрияру Мамедьярову. Вничью сыграли Сергей Карякин (Россия) и Дин Лижэнь (Китай), а также Фабиано Каруана (США) и Александр Грищук (Россия), а американский гроссмейстер Уэсли Со победил Левона Ароняна (Армения).
По результатам 6 тура лидируют Каруана и Мамедьяров, набравшие по 4 очка. По 3 очка набрали гроссмейстеры Крамник, Дин Лижэнь и Грищук. Аронян и Со набрали по 2,5 очка, у Карякина 2 очка, напоминает ТАСС.
Напомним, турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель сможет вступить в поединок за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
По результатам 6 тура лидируют Каруана и Мамедьяров, набравшие по 4 очка. По 3 очка набрали гроссмейстеры Крамник, Дин Лижэнь и Грищук. Аронян и Со набрали по 2,5 очка, у Карякина 2 очка, напоминает ТАСС.
Напомним, турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель сможет вступить в поединок за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Комментарии