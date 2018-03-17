Силуанов: РФ способна на долгосрочные займы, несмотря на неблагоприятный новостной фон

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал размещение Россией еврооблигации на сумму 4 млрд долларов из заложенных в бюджете 7 млрд долларов.
Глава Минфина РФ сообщил журналистам, что объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии, превысил 7 млрд долларов США. По словам Силуанова, Россия подтвердила способность делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный новостной фон.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Показательными результатами размещения стали сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням».
По словам Силуанова, при этом Россия сохраняет за собой право выхода на международные рынки в течение года с выпусками других сроков и в других валютах, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса.
Антон Силуанов: «Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют».
Глава Минфина РФ заявил, что размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации.
Антон Силуанов: «В размещении приняли участие около 170 инвесторов. Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России. 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании».
В пятницу Минфин России разместил евробонды «Россия-29» на сумму 1,5 млрд долларов США под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» на сумму 2,5 млрд долларов США под 5,25% годовых, пишет ТАСС. Средства от размещения евробондов пойдут на выкуп облигаций «Россия-30».
Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Показательными результатами размещения стали сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням».
По словам Силуанова, при этом Россия сохраняет за собой право выхода на международные рынки в течение года с выпусками других сроков и в других валютах, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса.
Антон Силуанов: «Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют».
Глава Минфина РФ заявил, что размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации.
Антон Силуанов: «В размещении приняли участие около 170 инвесторов. Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России. 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании».
В пятницу Минфин России разместил евробонды «Россия-29» на сумму 1,5 млрд долларов США под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» на сумму 2,5 млрд долларов США под 5,25% годовых, пишет ТАСС. Средства от размещения евробондов пойдут на выкуп облигаций «Россия-30».
Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.
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