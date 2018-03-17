Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 17 тысяч человек

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что по открытому накануне второму гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено более 5 тысяч мирных граждан.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «Сегодня на севере анклава, через пункт пропуска Эль-Вафидин вышло 311 человек, из них 128 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1056 человек. По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ, за сутки выведено еще 5 тысяч 23 человека».
По словам Евтушенко, с начала введения гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть более 17 тысяч мирных жителей. В пятницу с 9:00 до 14:00 под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие очередная гуманитарная пауза.
Юрий Евтушенко: «По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России».
Напомним, из некоторых населенных пунктов Восточной Гуты эвакуировать жителей пока не удается из-за активного противодействия боевиков.
Юрий Евтушенко: «В пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению. Благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен».
По словам Евтушенко, с начала введения гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть более 17 тысяч мирных жителей. В пятницу с 9:00 до 14:00 под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие очередная гуманитарная пауза.
Юрий Евтушенко: «По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России».
Напомним, из некоторых населенных пунктов Восточной Гуты эвакуировать жителей пока не удается из-за активного противодействия боевиков.
Юрий Евтушенко: «В пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению. Благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен».
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