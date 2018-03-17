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    Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 17 тысяч человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 17 тысяч человек

    Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 17 тысяч человек

    Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 17 тысяч человек
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что по открытому накануне второму гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено более 5 тысяч мирных граждан.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «Сегодня на севере анклава, через пункт пропуска Эль-Вафидин вышло 311 человек, из них 128 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1056 человек. По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ, за сутки выведено еще 5 тысяч 23 человека».

    По словам Евтушенко, с начала введения гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть более 17 тысяч мирных жителей. В пятницу с 9:00 до 14:00 под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие очередная гуманитарная пауза.

    Юрий Евтушенко: «По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России».

    смотретьСпасенные жители Восточной Гуты рассказали о пережитых страданиях
    Спасенные жители Восточной Гуты рассказали о пережитых страданиях
    Напомним, из некоторых населенных пунктов Восточной Гуты эвакуировать жителей пока не удается из-за активного противодействия боевиков.

    Юрий Евтушенко: «В пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению. Благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен».

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