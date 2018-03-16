Савченко объяснила, почему у нее нет детей

Заводить детей на Украине страшно, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Пособие на ребенка с инвалидностью на Украине почти в два раза меньше, чем дотация на домашний скот. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, объясняя, почему она не хочет заводить детей.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «У меня нет детей. И я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее. Потому что на кур в Украине дают 350 гривен дотации, хотя курица стоит 150 гривен на базаре. На корову… дают 2500 гривен дотации. А на ребенка-инвалида — 1400 гривен».
Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко попросил у депутатов Рады разрешить уголовное преследование и арест Савченко. На заседании украинского парламента Луценко заявил, что у него есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу и обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил.
После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Героя Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «У меня нет детей. И я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее. Потому что на кур в Украине дают 350 гривен дотации, хотя курица стоит 150 гривен на базаре. На корову… дают 2500 гривен дотации. А на ребенка-инвалида — 1400 гривен».
Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко попросил у депутатов Рады разрешить уголовное преследование и арест Савченко. На заседании украинского парламента Луценко заявил, что у него есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу и обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил.
После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Героя Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.
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