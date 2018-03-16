Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
    •  

    Савченко объяснила, почему у нее нет детей

    12 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Савченко объяснила, почему у нее нет детей

    Савченко объяснила, почему у нее нет детей

    Савченко объяснила, почему у нее нет детей
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Заводить детей на Украине страшно, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

    Пособие на ребенка с инвалидностью на Украине почти в два раза меньше, чем дотация на домашний скот. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, объясняя, почему она не хочет заводить детей.

    Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «У меня нет детей. И я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее. Потому что на кур в Украине дают 350 гривен дотации, хотя курица стоит 150 гривен на базаре. На корову… дают 2500 гривен дотации. А на ребенка-инвалида — 1400 гривен».

    смотретьНовый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку
    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку
    Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко попросил у депутатов Рады разрешить уголовное преследование и арест Савченко. На заседании украинского парламента Луценко заявил, что у него есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу и обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил.

    После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Героя Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru