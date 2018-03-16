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    Песков: приближающиеся выборы президента РФ многим не дают покоя

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    Песков: приближающиеся выборы президента РФ многим не дают покоя

    Песков: приближающиеся выборы президента РФ многим не дают покоя

    Дмитрий Песков прокомментировал рост количества антироссийских заявлений перед выборами.

    Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин занимает последовательную позицию по отстаиванию интересов России, что не устраивает определенные силы.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Очевидно, что, скажем так, приближающиеся выборы президента, конечно, многим не дают покоя. Путин многим не является комфортным президентом в силу своей убежденной последовательной позиции по отстаиванию интересов России».

    Также пресс-секретарь президента отметил, что заявления Запада о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления.

    При этом Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят, передает РИА Новости.

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    Напомним, ранее британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. А глава британского МИД Борис Джонсон и вовсе заявил, что Лондон считает «крайне вероятным», что решение о применении в Солсбери отравляющего вещества было принято лично Владимиром Путиным. Это заявление Песков назвал шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии.

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