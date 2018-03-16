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    Порошенко вслед за британским министром обороны потребовал от России «заткнуться»

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    • Фото: Reuters © 2018, Stefan Wermuth
    Порошенко вслед за британским министром обороны потребовал от России «заткнуться»

    Порошенко вслед за британским министром обороны потребовал от России «заткнуться»

    Порошенко вслед за британским министром обороны потребовал от России «заткнуться»
  • Фото: Reuters © 2018, Stefan Wermuth

    • Президент Украины Пётр Порошенко вслед за министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном потребовал от России «заткнуться».

    Президент Украины Пётр Порошенко написал в Twitter свое послание российским властям, повторив грубые слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «„Химическая атака“ Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: „заткнуться и убираться вон“».

    Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

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    Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит «отойти и заткнуться» (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования, но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.

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    Сегодня глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать отравляющее вещество на улицах Великобритании, скорее всего, отдал лично глава российского государства Владимир Путин. В Кремле назвали слова дипломата шокирующим и непростительным. Позже СК РФ возбудил уголовные дела об убийстве Глушкова и покушении на дочь Скрипаля.

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