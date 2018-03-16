Порошенко вслед за британским министром обороны потребовал от России «заткнуться»

Президент Украины Пётр Порошенко вслед за министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном потребовал от России «заткнуться».
Президент Украины Пётр Порошенко написал в Twitter свое послание российским властям, повторив грубые слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Химическая атака“ Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: „заткнуться и убираться вон“».
Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит «отойти и заткнуться» (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования, но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.
Сегодня глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать отравляющее вещество на улицах Великобритании, скорее всего, отдал лично глава российского государства Владимир Путин. В Кремле назвали слова дипломата шокирующим и непростительным. Позже СК РФ возбудил уголовные дела об убийстве Глушкова и покушении на дочь Скрипаля.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Химическая атака“ Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: „заткнуться и убираться вон“».
Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит «отойти и заткнуться» (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования, но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.
Сегодня глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать отравляющее вещество на улицах Великобритании, скорее всего, отдал лично глава российского государства Владимир Путин. В Кремле назвали слова дипломата шокирующим и непростительным. Позже СК РФ возбудил уголовные дела об убийстве Глушкова и покушении на дочь Скрипаля.
Комментарии