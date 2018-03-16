Важен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Спикер Совета Федерации посмотрела, как функционирует общественная приемная штаба, куда горожане могут обращаться со своими просьбами, и оставила автограф с пожеланиями волонтерам вместе с благодарностью за их работу.Заодно Матвиенко пригласила всех петербуржцев на голосование. По ее словам, немногие страны могут похвастать таким обширным списком кандидатов в президенты, и каждому горожанину следует сделать свой личный выбор., председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Очень хочется обратиться к петербуржцам, чтобы все пришли на выборы. Крайне важно показать, что гражданам небезразлично, как будет дальше развиваться страна. Чтобы граждане понимали, что от их голоса реально зависит будущее развитие страны».Также в региональном штабе спикер Совфеда обсудила вместе с председателем Федерации профсоюзов основные вопросы, волнующие петербуржцев: это и проблемы обманутых дольщиков, и низкий уровень зарплат. Не обошла стороной Валентина Матвиенко и международную тематику, раскритиковав Великобританию за ее провокационные действия в отношении наших дипломатов.