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    Важен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы. Санкт-Петербург, Совет Федерации, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВажен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы

    Важен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы

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    Важен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы

    Важен каждый голос: спикер Совета Федерации позвала петербуржцев на выборы

      Валентина Матвиенко оценила работу петербургского штаба кандидата в президенты Владимира Путина, сравнив трудолюбие волонтеров с плодотворной работой муравейника.

      Спикер Совета Федерации посмотрела, как функционирует общественная приемная штаба, куда горожане могут обращаться со своими просьбами, и оставила автограф с пожеланиями волонтерам вместе с благодарностью за их работу.

      Заодно Матвиенко пригласила всех петербуржцев на голосование. По ее словам, немногие страны могут похвастать таким обширным списком кандидатов в президенты, и каждому горожанину следует сделать свой личный выбор.

      Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Очень хочется обратиться к петербуржцам, чтобы все пришли на выборы. Крайне важно показать, что гражданам небезразлично, как будет дальше развиваться страна. Чтобы граждане понимали, что от их голоса реально зависит будущее развитие страны».

      Также в региональном штабе спикер Совфеда обсудила вместе с председателем Федерации профсоюзов основные вопросы, волнующие петербуржцев: это и проблемы обманутых дольщиков, и низкий уровень зарплат. Не обошла стороной Валентина Матвиенко и международную тематику, раскритиковав Великобританию за ее провокационные действия в отношении наших дипломатов.

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