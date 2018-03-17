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    НТВ выпустил приложение для Apple TV

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    НТВ выпустил приложение для Apple TV

    НТВ выпустил приложение для Apple TV

    НТВ выпустил приложение для Apple TV

    В магазине приложений AppStore появилось приложение НТВ для Apple TV. Оно позволит обладателям приставки Apple TV смотреть прямой эфир и любые программы телеканала.

    Помимо просмотра видеоконтента, пользователи могут читать текстовые версии наших новостей. Кроме того, приложение позволяет подписаться на выпуски любимых программ.

    Приложение НТВ доступно по ссылке.

    Напоминаем, что ранее мы разработали приложение для Android TV.

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    НТВ выпустил приложение для Apple TV. Интернет, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    НТВ выпустил приложение для Apple TV. Интернет, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    НТВ выпустил приложение для Apple TV. Интернет, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    НТВ выпустил приложение для Apple TV. Интернет, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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