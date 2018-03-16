Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

Бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал, как питерская рок-группа оказалась не на концерте, а на больничной койке.
В ДТП во Владимирской области пострадали семь человек — музыканты петербургской рок-группы «Пикник» и оба водителя. Сейчас все они находятся в больнице. Бас-гитарист Марат Корчемный сравнил момент аварии со сценой из голливудского боевика.
Кроме того, музыканты благодарны водителю их микроавтобуса. Только благодаря его профессионализму они остались в живых, сказал Марат Корчемный.
Как сообщают СМИ, барабанщик «Пикника» Леонид Кирнос получил перелом позвоночника. У вокалиста Эдмунда Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова черепно-мозговые травмы. Кроме того, Шклярский получил закрытый перелом костей таза, а Сафронов — ушиб грудной клетки, отмечают «Известия». Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами.
Напомним: причиной ДТП с микроавтобусом петербургской группы «Пикник» стал выезд легковой машины на встречную полосу. Авария произошла на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Там столкнулись три автомобиля.
Два из них за исключением КамАЗа получили серьезные повреждения. У выехавшего на встречку кроссовера разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Микроавтобус после удара съехал в кювет.
Кроме того, музыканты благодарны водителю их микроавтобуса. Только благодаря его профессионализму они остались в живых, сказал Марат Корчемный.
Как сообщают СМИ, барабанщик «Пикника» Леонид Кирнос получил перелом позвоночника. У вокалиста Эдмунда Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова черепно-мозговые травмы. Кроме того, Шклярский получил закрытый перелом костей таза, а Сафронов — ушиб грудной клетки, отмечают «Известия». Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами.
Напомним: причиной ДТП с микроавтобусом петербургской группы «Пикник» стал выезд легковой машины на встречную полосу. Авария произошла на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Там столкнулись три автомобиля.
Два из них за исключением КамАЗа получили серьезные повреждения. У выехавшего на встречку кроссовера разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Микроавтобус после удара съехал в кювет.
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