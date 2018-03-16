Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  
    Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника». Владимирская область, ДТП, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

    Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

    комментировать
    Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

    Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

    Водитель микроавтобуса спас жизнь попавших в ДТП музыкантов «Пикника»

      Бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал, как питерская рок-группа оказалась не на концерте, а на больничной койке.

      В ДТП во Владимирской области пострадали семь человек — музыканты петербургской рок-группы «Пикник» и оба водителя. Сейчас все они находятся в больнице. Бас-гитарист Марат Корчемный сравнил момент аварии со сценой из голливудского боевика.

      Кроме того, музыканты благодарны водителю их микроавтобуса. Только благодаря его профессионализму они остались в живых, сказал Марат Корчемный.

      Как сообщают СМИ, барабанщик «Пикника» Леонид Кирнос получил перелом позвоночника. У вокалиста Эдмунда Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова черепно-мозговые травмы. Кроме того, Шклярский получил закрытый перелом костей таза, а Сафронов — ушиб грудной клетки, отмечают «Известия». Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами.

      Напомним: причиной ДТП с микроавтобусом петербургской группы «Пикник» стал выезд легковой машины на встречную полосу. Авария произошла на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Там столкнулись три автомобиля.

      Два из них за исключением КамАЗа получили серьезные повреждения. У выехавшего на встречку кроссовера разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Микроавтобус после удара съехал в кювет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru