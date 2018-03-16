ВОЗ изучит вред от частиц пластика в бутилированной воде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена изучить потенциальные риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде.
Ученые отмечают, что эффект от постоянного употребления микрочастиц пластика, который поступает в организм человека в том числе вместе с питьевой водой, до конца не изучен. Также как и не доказано, что это может нанести вред здоровью человека. В ВОЗ заявили, что намерены заняться изучением этого вопроса, передает «Интерфакс».
Ранее журналистская организация Orb Media изучила химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов. Воду тестировали с помощью красителя Nile Red, который окрашивает неорганические частицы. Было изучено 250 бутылок из девяти стран, и почти во всех были обнаружены частицы пластика.
В ряде компаний назвали исследования недостоверными. Так, в PepsiCo отметили, что исследующая микропластики наука находится на начальном этапе своего развития и требует сотрудничества многих заинтересованных отраслей и дальнейшего научного анализа. В Danone заявили, что не могут прокомментировать исследование, так как им не вполне ясна методология. В Gerolsteiner рассказали, что уже несколько лет сами проводят тесты на микрочастицы пластика, но до сих пор они показывали уровень «значительно ниже максимально допустимого». При этом в компании согласились, что микрочастицы пластмассы сейчас «присутствуют во всем», поэтому «возможность того, что они попадут в продукт из воздуха или из упаковки при бутилировании, полностью исключить нельзя». Согласны с этим и в Coca-Cola. Там отметили, что несмотря на то, что на их заводах применяется «многоступенчатый процесс фильтрации», микрочастицы пластмассы сейчас, «кажется, присутствуют везде — даже в тщательно очищенных продуктах можно найти их в незначительном количестве».
Проводившая анализ профессор химии Шерри Мейсон в интервью BBC также отметила, что пластик стал одним из самых распространенных материалов в мире, и теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые употребляет человек.
Ранее корреспонденты программы «НашПотребНадзор» на НТВ выяснили, что каждая третья проба воды из-под крана в России не соответствует санитарным нормам. Каждый шестой россиянин покупает сейчас воду бутилированную. Однако тут нашли еще одну проблему: вода на некоторых российских заводах очищается так, что превращается в мертвую — без полезных солей и минералов.
Ранее журналистская организация Orb Media изучила химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов. Воду тестировали с помощью красителя Nile Red, который окрашивает неорганические частицы. Было изучено 250 бутылок из девяти стран, и почти во всех были обнаружены частицы пластика.
В ряде компаний назвали исследования недостоверными. Так, в PepsiCo отметили, что исследующая микропластики наука находится на начальном этапе своего развития и требует сотрудничества многих заинтересованных отраслей и дальнейшего научного анализа. В Danone заявили, что не могут прокомментировать исследование, так как им не вполне ясна методология. В Gerolsteiner рассказали, что уже несколько лет сами проводят тесты на микрочастицы пластика, но до сих пор они показывали уровень «значительно ниже максимально допустимого». При этом в компании согласились, что микрочастицы пластмассы сейчас «присутствуют во всем», поэтому «возможность того, что они попадут в продукт из воздуха или из упаковки при бутилировании, полностью исключить нельзя». Согласны с этим и в Coca-Cola. Там отметили, что несмотря на то, что на их заводах применяется «многоступенчатый процесс фильтрации», микрочастицы пластмассы сейчас, «кажется, присутствуют везде — даже в тщательно очищенных продуктах можно найти их в незначительном количестве».
Проводившая анализ профессор химии Шерри Мейсон в интервью BBC также отметила, что пластик стал одним из самых распространенных материалов в мире, и теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые употребляет человек.
Ранее корреспонденты программы «НашПотребНадзор» на НТВ выяснили, что каждая третья проба воды из-под крана в России не соответствует санитарным нормам. Каждый шестой россиянин покупает сейчас воду бутилированную. Однако тут нашли еще одну проблему: вода на некоторых российских заводах очищается так, что превращается в мертвую — без полезных солей и минералов.
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