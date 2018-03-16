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    Россияне в Грузии не смогут проголосовать на выборах президента РФ

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    Россияне в Грузии не смогут проголосовать на выборах президента РФ

    Россияне в Грузии не смогут проголосовать на выборах президента РФ

    На территории Грузии не будет избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

    Россияне, которые 18 марта будут находиться в Грузии, не смогут проголосовать на выборах президента РФ. Чтобы принять участие в выборах, им придется выехать из Грузии: ближайшие избирательные участки будут организованы только в соседних странах. Об этом ТАСС сообщили в секции интересов РФ в Грузии, которая действует при посольстве Швейцарии.

    Представитель секции интересов РФ в Грузии: «Из-за отсутствия дипломатических отношений между двумя странами в Грузии не будут функционировать избирательные участки по выборам президента РФ. Находящиеся в Грузии в период проведения выборов граждане России имеют возможность проголосовать на избирательных участках в соседних странах — Армении или Азербайджане».

    В сентябре 2008 года Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за того, что наша страна признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. При этом консульские отношения с РФ Грузия сохранила.

    На предыдущих президентских и парламентских выборах в РФ Грузия также не открывала избирательных участков для россиян.

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