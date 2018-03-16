Мария Шарапова рассказала об обидной травме

Марии Шараповой пришлось отказаться от участия в турнире WTA Miami Open.
Как рассказала сама спортсменка, он получила травму предплечья.
Также 30-летняя теннисистка пообещала сделать все для того, чтобы восстановиться как можно быстрее, сообщили в пресс-службе турнира.
Мария Шарапова: «Очень жаль, что мне придется пропустить один из любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт».
Отметим, что в этом сезоне Шарапова приняла участие в трех турнирах. На Australian Open россиянах дошла до третьего круга, а на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе — завершила выступление на стадии первого круга.
Турнир Miami Open пройдет с 19 марта по 1 апреля. Призовой фонд составляет 6,9 млн долларов.
Также 30-летняя теннисистка пообещала сделать все для того, чтобы восстановиться как можно быстрее, сообщили в пресс-службе турнира.
Мария Шарапова: «Очень жаль, что мне придется пропустить один из любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт».
Отметим, что в этом сезоне Шарапова приняла участие в трех турнирах. На Australian Open россиянах дошла до третьего круга, а на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе — завершила выступление на стадии первого круга.
Турнир Miami Open пройдет с 19 марта по 1 апреля. Призовой фонд составляет 6,9 млн долларов.
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