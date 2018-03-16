Глава ЦИК РФ посоветовала избирателям «посылать горе-руководителей подальше»

Более 150 тыс. человек уже проголосовали досрочно, сообщили сегодня в Центризбиркоме. Это 0,14% от общего числа избирателей.
Также в ЦИК пообещали обратить особое внимание на регионы, откуда поступали жалобы. В основном они касались возможного применения административного ресурса.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Я еще раз хочу сказать, обратиться ко всем нашим граждан — посылайте подальше таких горе-руководителей, голосуйте там, где вы считаете нужным, где вам удобно, голосуйте так, как вы считаете, если вы считаете нужным голосовать, а если не считаете, это ваше право. Вы не будете наказаны, не бойтесь, таких руководителей будем наказывать».
А кандидаты в президенты используют последнюю возможность, чтобы привлечь голоса избирателей. Владимир Жириновский собрал сторонников на предвыборный митинг. Лидер ЛДПР вновь изложил свои взгляды на экономику и внешнюю политику, и напомнил о своем богатом политическом опыте.
А Павел Грудинин этот день провел в Минеральных Водах. Первым пунктом поездки значилась встреча со студентами и педагогами одного из местных вузов. Кандидат от КПРФ представил им свою программу «10 шагов».
Ксения Собчак сегодня приняла участие в церемонии открытия памятной таблички на доме в Москве, где жил Борис Немцов. По ее словам, ей удалось получить разрешение мэрии и собрать подписи жильцов. Собчак призналась, что это было непросто.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Я еще раз хочу сказать, обратиться ко всем нашим граждан — посылайте подальше таких горе-руководителей, голосуйте там, где вы считаете нужным, где вам удобно, голосуйте так, как вы считаете, если вы считаете нужным голосовать, а если не считаете, это ваше право. Вы не будете наказаны, не бойтесь, таких руководителей будем наказывать».
А кандидаты в президенты используют последнюю возможность, чтобы привлечь голоса избирателей. Владимир Жириновский собрал сторонников на предвыборный митинг. Лидер ЛДПР вновь изложил свои взгляды на экономику и внешнюю политику, и напомнил о своем богатом политическом опыте.
А Павел Грудинин этот день провел в Минеральных Водах. Первым пунктом поездки значилась встреча со студентами и педагогами одного из местных вузов. Кандидат от КПРФ представил им свою программу «10 шагов».
Ксения Собчак сегодня приняла участие в церемонии открытия памятной таблички на доме в Москве, где жил Борис Немцов. По ее словам, ей удалось получить разрешение мэрии и собрать подписи жильцов. Собчак призналась, что это было непросто.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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