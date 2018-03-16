Пять целей: чему Путин планирует посвятить новые «майские указы»

Владимир Путин сегодня сообщил о начале работы над новой редакцией «майских указов». Поручения по реализации задач, заявленных в послании, президент дал правительству, Центробанку, Верховному суду и кремлевской администрации. Первый документ с конкретным планом развития страны должен быть готов уже в течение месяца.
Новый указ президента, который администрация и правительство должны подготовить до 15 апреля, юридически оформит основные тезисы его послания Федеральному собранию и перспективы развития страны на ближайшие шесть лет. Приоритеты известны, но указ — это уже правовой акт, обязательный к исполнению всеми уровнями власти, от правительства до муниципалитетов.
Пять ключевых целей национального развития можно условно разделить на две группы. Первая группа — это решение проблем, которые накапливались в стране десятилетиями. так, первым пунктом идут увеличение рождаемости и сохранение российского народа. Конкретные цифры, к которым будет стремиться государство, — увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.
Далее идут повышение уровня жизни, рост доходов и снижение уровня бедности. Согласно проекту указа, число граждан, живущих за чертой бедности (сейчас их более 19 миллионов) необходимо снизить вдвое.
Вторая группа национальных целей в будущем указе президента посвящена развитию страны.
Так, Россия должна войти, а точнее, вернуться в число пяти крупнейших экономик мира. Сейчас по размеру экономики Россия занимает 11-е место (1,56 трлн долларов) с долей в мировом ВВП 2 процента. В первую пятерку входят США (19,4 трлн долларов), Китай (11,7 трлн долларов), Япония (4,8 трлн долларов), Германия (3,4 трлн) и Великобритания (2,5 трлн). Чтобы за 6 лет достичь намеченной цели, ежегодные темпы роста ВВП России должны быть не менее 7–8%.
Четвертый пункт — благоприятная среда. И это не только условия жизни, но и комфорт, удобство, красота. Новая амбициозная цель — улучшение жилищных условий для не менее чем 5 миллионов семей ежегодно.
И, наконец, пятый пункт — создание условий для самореализации каждого гражданина. К 2024 году каждый активный человек должен получить возможность реализовать себя. Сейчас акцент делается на поддержку талантливой молодежи и таких проектов, как «Сириус».
Все поручения правительству будут оформлены как конкретные технические задания. И работу органов власти, как в Москве, так и в регионах, президент будет оценивать по степени реализации именно этих национальных целей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Пять ключевых целей национального развития можно условно разделить на две группы. Первая группа — это решение проблем, которые накапливались в стране десятилетиями. так, первым пунктом идут увеличение рождаемости и сохранение российского народа. Конкретные цифры, к которым будет стремиться государство, — увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.
Далее идут повышение уровня жизни, рост доходов и снижение уровня бедности. Согласно проекту указа, число граждан, живущих за чертой бедности (сейчас их более 19 миллионов) необходимо снизить вдвое.
Вторая группа национальных целей в будущем указе президента посвящена развитию страны.
Так, Россия должна войти, а точнее, вернуться в число пяти крупнейших экономик мира. Сейчас по размеру экономики Россия занимает 11-е место (1,56 трлн долларов) с долей в мировом ВВП 2 процента. В первую пятерку входят США (19,4 трлн долларов), Китай (11,7 трлн долларов), Япония (4,8 трлн долларов), Германия (3,4 трлн) и Великобритания (2,5 трлн). Чтобы за 6 лет достичь намеченной цели, ежегодные темпы роста ВВП России должны быть не менее 7–8%.
Четвертый пункт — благоприятная среда. И это не только условия жизни, но и комфорт, удобство, красота. Новая амбициозная цель — улучшение жилищных условий для не менее чем 5 миллионов семей ежегодно.
И, наконец, пятый пункт — создание условий для самореализации каждого гражданина. К 2024 году каждый активный человек должен получить возможность реализовать себя. Сейчас акцент делается на поддержку талантливой молодежи и таких проектов, как «Сириус».
Все поручения правительству будут оформлены как конкретные технические задания. И работу органов власти, как в Москве, так и в регионах, президент будет оценивать по степени реализации именно этих национальных целей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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