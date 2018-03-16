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    Россия подаст иск в ЕСПЧ, если Киев запретит гражданам РФ голосовать на Украине

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    Россия подаст иск в ЕСПЧ, если Киев запретит гражданам РФ голосовать на Украине

    Россия подаст иск в ЕСПЧ, если Киев запретит гражданам РФ голосовать на Украине

    Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека или международный суд ООН, если угрозы украинских властей не допускать граждан РФ в посольство и консульства для участия в выборах президента РФ будут реализованы.

    Василий Лихачёв, член ЦИК России: «Если такого рода факты будут, то я, как юрист-международник, хочу сказать, что у нас могут появиться серьезные основания для обращения для защиты наших граждан в Европейский суд по правам человека, а может быть, даже в международный суд ООН».

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. По его словам, режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах». Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.

    Лихачёв, комментируя ТАСС заявление Авакова, отметил, что «Украина стала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые имеют право голосовать не только согласно Конституции РФ и федеральному законодательству РФ, но и в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права».

    В Центризбиркоме подчеркнули, что недопуск граждан в российские дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.
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