Путин провел совещание с врачами: как изменится медицина в ближайшие годы

Владимир Путин провел совещание в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в
Санкт-Петербурге. Это крупнейший в стране многопрофильный комплекс, где врачи не только лечат пациентов, но также повышают квалификацию и занимаются научной работой. В разговоре о здравоохранении были затронуты разные темы — от уровня зарплат медиков до лечения онкобольных и детской вакцинации.
Здоровая нация — крепкая экономика. Президент дал понять эти понятия нельзя разделять. И дело не только в здоровом образе жизни. Развитие медицины — один из главных вопросов ближайших нескольких лет.
Центр Алмазова — одно из самых современных медицинских учреждений страны. Место, где наука и здравоохранение работают в паре. С 2000 года объем высокотехнологичной помощи здесь вырос в 35 раз, в том числе и с помощью трансляционной медицины. Развитие цифровой медицины, как отметил президент, одно из ключевых направлений на ближайшие годы. Все системы здравоохранения необходимо объединить. Крупнейшие центры получат связь с регионами. Лучшие врачи будут лечить, даже не выезжая на место. Телемедицина невозможна без современного оборудования, причем отечественного, подчеркнул президент. В ближайшие годы необходимо нарастить производство российских аппаратов.
Переоборудованы будут и детские поликлиники. На эти цели президент пообещал выделять по 10 миллиардов ежегодно. Впрочем, многих болезней юного возраста можно было бы избежать простыми прививками. Но что делать, если родители сами отказываются от вакцинации. Владимир Путин предложил наказывать такие вредные инициативы административно.
Медицина, по словам президента, должна повернуться к пациенту. В больнице он главный, а не врач. Но усилия медиков может перечеркнуть грубое слово охранника. Для всего персонала будут подготовлены клинические рекомендации. При этом Владимир Путин отметил: в стране необходимо создать такую систему, где ответственность за свое здоровье должен нести каждый.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Центр Алмазова — одно из самых современных медицинских учреждений страны. Место, где наука и здравоохранение работают в паре. С 2000 года объем высокотехнологичной помощи здесь вырос в 35 раз, в том числе и с помощью трансляционной медицины. Развитие цифровой медицины, как отметил президент, одно из ключевых направлений на ближайшие годы. Все системы здравоохранения необходимо объединить. Крупнейшие центры получат связь с регионами. Лучшие врачи будут лечить, даже не выезжая на место. Телемедицина невозможна без современного оборудования, причем отечественного, подчеркнул президент. В ближайшие годы необходимо нарастить производство российских аппаратов.
Переоборудованы будут и детские поликлиники. На эти цели президент пообещал выделять по 10 миллиардов ежегодно. Впрочем, многих болезней юного возраста можно было бы избежать простыми прививками. Но что делать, если родители сами отказываются от вакцинации. Владимир Путин предложил наказывать такие вредные инициативы административно.
Медицина, по словам президента, должна повернуться к пациенту. В больнице он главный, а не врач. Но усилия медиков может перечеркнуть грубое слово охранника. Для всего персонала будут подготовлены клинические рекомендации. При этом Владимир Путин отметил: в стране необходимо создать такую систему, где ответственность за свое здоровье должен нести каждый.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
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