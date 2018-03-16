Спасенные жители Восточной Гуты рассказали о пережитых страданиях

С начала действия гуманитарного коридора в Восточной Гуте уже более 15 тысяч мирных жителей покинули этот пригород Дамаска. Специалисты российского центра по примирению в Сирии организовали доставку беженцам продуктовых наборов и постельных принадлежностей.
Из некоторых населенных пунктов Восточной Гуты эвакуировать жителей пока не удается из-за противодействия боевиков, их крупные группировки зажаты сейчас в трех анклавах. Репортаж корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
Сегодня снайперы боевиков словно очнулись от короткого дурного сна и открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Хамурия в гуманитарном коридоре. Ответным огнем солдат Асада эти огневые точки были уничтожены. Становится очевидным, что среди больших групп боевиков Восточной Гуты накопились серьезные противоречия: одни мечтают биться с солдатами Асада до конца, другие хотят остаться в живых и покинуть Восточную Гуту.
Вроде бы успокоили снайперов, короткое затишье, и тут заработали минометы и артиллерийские орудия боевиков. Приходится наблюдать, как примерно в километре разрывается очередной снаряд мятежников. Мирные люди выходят на блокпост, где круглосуточно сейчас дежурят российские и сирийские военные. Раненных много, у них — пулевые и осколочные ранения.
Пострадавший: «Меня посекло щебнем, когда рядом с нами разорвалась мина. Задело рядом с виском. Повезло. А вот мою жену ранило в спину: сразу несколько мелких осколков в спине».
Кареты скорой помощи носятся взад и вперед, не зная усталости. Машин явно не хватает. Тех, кто ранен тяжело, стараются вывозить на скорых с врачами. У кого раны пустяковые, оказывают помощь прямо на месте.
Пострадавший: «Я вышел из машины, и сразу что-то рядом грохнуло, взорвалось. Потом острая боль с правой стороны. Боевики обстреливают нас, чтобы запугать. Хотят, чтобы обычные люди продолжали оставаться в населенных пунктах Восточной Гуты, как прикрытие для проклятых террористов».
Директор школы доктор Ибрагим — хоть и пожилой, но по-прежнему настоящий мужчина, он сумел вывести из опасного анклава всю семью в 25 человек. А теперь не может подняться с земли.
Бадр Ибрагим: «Я уже и не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически и не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
Сразу за блокпостом бойцы сирийской армии стараются привезти измученных буквально измочаленных людей в чувство. В первую очередь хотя чуть-чуть накормить. Норма — теплая шаверма и пара бутылок воды в одни руки. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Сегодня снайперы боевиков словно очнулись от короткого дурного сна и открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Хамурия в гуманитарном коридоре. Ответным огнем солдат Асада эти огневые точки были уничтожены. Становится очевидным, что среди больших групп боевиков Восточной Гуты накопились серьезные противоречия: одни мечтают биться с солдатами Асада до конца, другие хотят остаться в живых и покинуть Восточную Гуту.
Вроде бы успокоили снайперов, короткое затишье, и тут заработали минометы и артиллерийские орудия боевиков. Приходится наблюдать, как примерно в километре разрывается очередной снаряд мятежников. Мирные люди выходят на блокпост, где круглосуточно сейчас дежурят российские и сирийские военные. Раненных много, у них — пулевые и осколочные ранения.
Пострадавший: «Меня посекло щебнем, когда рядом с нами разорвалась мина. Задело рядом с виском. Повезло. А вот мою жену ранило в спину: сразу несколько мелких осколков в спине».
Кареты скорой помощи носятся взад и вперед, не зная усталости. Машин явно не хватает. Тех, кто ранен тяжело, стараются вывозить на скорых с врачами. У кого раны пустяковые, оказывают помощь прямо на месте.
Пострадавший: «Я вышел из машины, и сразу что-то рядом грохнуло, взорвалось. Потом острая боль с правой стороны. Боевики обстреливают нас, чтобы запугать. Хотят, чтобы обычные люди продолжали оставаться в населенных пунктах Восточной Гуты, как прикрытие для проклятых террористов».
Директор школы доктор Ибрагим — хоть и пожилой, но по-прежнему настоящий мужчина, он сумел вывести из опасного анклава всю семью в 25 человек. А теперь не может подняться с земли.
Бадр Ибрагим: «Я уже и не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически и не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
Сразу за блокпостом бойцы сирийской армии стараются привезти измученных буквально измочаленных людей в чувство. В первую очередь хотя чуть-чуть накормить. Норма — теплая шаверма и пара бутылок воды в одни руки. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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