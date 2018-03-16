Обвинения британского МИД в адрес России разошлись на мемы

Специалисты Организации по запрещению химоружия предложили Великобритании помощь в расследовании отравления Сергея Скрипаля. Пока эта международная организация подтверждает, что ни одна из
стран-участниц не декларировала производство газа «Новичок». Между тем из Лондона продолжают звучать абсурдные обвинения в адрес России.
Сериал «Кто хотел убить Сергея Скрипаля?» все меньше напоминает политический детектив и все больше черную комедию. Это чисто русское покушение на убийство — к такому выводу пришел глава МИДа Великобритании Борис Джонсон и, наконец, назвал имя главного злодея. По его мнению, приказ приказ применить химоружие, «крайне вероятно», отдал лично Путин.
Российские официальные лица дали понять, что такой метод дедукции противоречит не только логике, и но и международному праву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал упоминание нашего президента в этой связи «шокирующим и непростительным» поведением. Глава российского МИД также дал понять, что его английский коллега ведет себя недипломатично.
Похоже, Борис Джонсон со своим заявлением уже вошел в историю: заявление британского МИД тут же разошлось на мемы. Но официальные СМИ Великобритании продолжают следствие. Так, BBC на полном серьезе спрашивает собкора НТВ в Великобритании Елизавету Герсон, кто «заказал» Скрипаля.
Что касается отравляющего «Новичка», то доступ к нему имели не только российские производители. В New York Times ранее вышла статья о том, что Пентагон намерен потратить 6 млрд долларов на утилизацию наследия СССР, в частности, химического оружия в Узбекистане. Удивительно также, что на месте происшествия в Солсбери сотрудники спецслужб в полной защитной амуниции, а простые спасатели в обычных костюмах. Или их «Новичок» не берет?
Многие на этом фоне вспомнили, что сюжет истории с отравлением очень напоминает популярный английский сериал «Ответный удар». Там тоже есть персонажи из России и тот самый «Новичок». Но, как шутят пользователи, у английского правительства пока нет окончательного решения, поэтому по ТВ показали только 6 серий из 10 и пока остановились на том, что «Новичком» завладела британская разведка. Пока же представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва рассчитывает на сотрудничество Великобритании с организацией в расследовании отравления Скрипаля.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Российские официальные лица дали понять, что такой метод дедукции противоречит не только логике, и но и международному праву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал упоминание нашего президента в этой связи «шокирующим и непростительным» поведением. Глава российского МИД также дал понять, что его английский коллега ведет себя недипломатично.
Похоже, Борис Джонсон со своим заявлением уже вошел в историю: заявление британского МИД тут же разошлось на мемы. Но официальные СМИ Великобритании продолжают следствие. Так, BBC на полном серьезе спрашивает собкора НТВ в Великобритании Елизавету Герсон, кто «заказал» Скрипаля.
Что касается отравляющего «Новичка», то доступ к нему имели не только российские производители. В New York Times ранее вышла статья о том, что Пентагон намерен потратить 6 млрд долларов на утилизацию наследия СССР, в частности, химического оружия в Узбекистане. Удивительно также, что на месте происшествия в Солсбери сотрудники спецслужб в полной защитной амуниции, а простые спасатели в обычных костюмах. Или их «Новичок» не берет?
Многие на этом фоне вспомнили, что сюжет истории с отравлением очень напоминает популярный английский сериал «Ответный удар». Там тоже есть персонажи из России и тот самый «Новичок». Но, как шутят пользователи, у английского правительства пока нет окончательного решения, поэтому по ТВ показали только 6 серий из 10 и пока остановились на том, что «Новичком» завладела британская разведка. Пока же представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва рассчитывает на сотрудничество Великобритании с организацией в расследовании отравления Скрипаля.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Комментарии