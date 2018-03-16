Врачи рассказали о состоянии попавших в ДТП музыкантов группы «Пикник»

Музыканты
рок-группы «Пикник», попавшие в пятницу в ДТП во Владимирской области, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Музыканты рок-группы «Пикник», попавшие в пятницу в аварию на трассе во Владимирской области, находятся в отделении травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщила РИА Новости главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.
Ольга Добрынина, главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы: «Состояние их средней степени тяжести на сегодняшний момент. Они находятся не в реанимации, они находятся в травмотделении».
ДТП с участием минивэна, в котором музыканты ехали в Рязань, где у них должен был состояться концерт, произошло в пятницу днем на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По данным полиции, столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и КамАЗа произошло из-за того, что легковая машина выехала на встречную полосу.
В ДТП пострадали семь человек, шестеро из них — участники группы «Пикник». Добрынина уточнила, что один из пострадавших музыкантов уже отпущен из больницы на амбулаторное лечение.
Ольга Добрынина, главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы: «Состояние их средней степени тяжести на сегодняшний момент. Они находятся не в реанимации, они находятся в травмотделении».
ДТП с участием минивэна, в котором музыканты ехали в Рязань, где у них должен был состояться концерт, произошло в пятницу днем на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По данным полиции, столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и КамАЗа произошло из-за того, что легковая машина выехала на встречную полосу.
В ДТП пострадали семь человек, шестеро из них — участники группы «Пикник». Добрынина уточнила, что один из пострадавших музыкантов уже отпущен из больницы на амбулаторное лечение.
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