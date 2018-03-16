Заболеваемость ОРВИ в Петербурге достигла пика

Специалисты рассказали о том, как в этом году горожане болеют гриппом и ОРВИ. Благодаря массовым прививкам удалось избежать эпидемии. Однако сейчас врачи регистрируют, в среднем, по 11 тысяч заболевших в сутки.

В Петербурге достигла пика заболеваемость ОРВИ. Специалисты ожидают, что со следующей недели эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться.



В течение этого сезона ежедневно к врачам обращаются около 11 тысяч человек. На этой неделе были дни, когда регистрировалось по 16 тысяч новых заболевших. Ситуация серьезная, но медики и представители санитарных властей не видят поводов для беспокойства и тем более для закрытия учебных учреждений на карантин.



Эксперты и чиновники отметили: основную часть заболевших ОРВИ в этом сезоне составляют заразившиеся гриппом. При этом от наиболее распространенных штаммов защищает вакцина. А привита в этом сезоне практически половина населения Петербурга.



С этим участники конференции связывают относительно умеренное число людей, которым понадобилась госпитализация. Еще больше медиков радует отсутствие летальных исходов среди заболевших. Ведь, например, от осложнений ОРВИ зимой 2015–2016 годов в городе на Неве умерли 102 человек. Тогда перед эпидемией вакцинацию прошла лишь треть населения.