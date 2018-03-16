В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео

В Новосибирске мужчина выбросил на помойку собственную жену. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили в Сеть.
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Как сообщает местное издание НГС, всё произошло на улице Горького. Очевидцы рассказывают, что мужчина принес жену, посадил в мусорный бак и ушел молча. Выбраться из бака самостоятельно женщина не решилась, так как ее благоверный находился неподалеку и наблюдал за происходящим.
Очевидец: «Плакала, сидела в истерике, она сама была в шоке от случившегося. А полицейский там мальчишка молодой стоял. Я говорю: „А вы чего ее не вытаскиваете?“. Он говорит: „Скорая приедет, будем вместе вытаскивать, один не смогу“. Вроде женщина-то приличная».
Соседи пострадавшей рассказали, что женщина употребляла наркотики и вела разгульный образ жизни. Увещевания и угрозы со стороны мужа она игнорировала. В конце концов терпение мужчины лопнуло и он решил применить нестандартный воспитательный прием — выбросить супругу на помойку.
Выбраться из мусорки женщине помогли приехавшие по вызову медики. Они оказали ей помощь и отпустили. О дальнейшей судьбе пострадавшей ничего не известно.
Очевидец: «Плакала, сидела в истерике, она сама была в шоке от случившегося. А полицейский там мальчишка молодой стоял. Я говорю: „А вы чего ее не вытаскиваете?“. Он говорит: „Скорая приедет, будем вместе вытаскивать, один не смогу“. Вроде женщина-то приличная».
Соседи пострадавшей рассказали, что женщина употребляла наркотики и вела разгульный образ жизни. Увещевания и угрозы со стороны мужа она игнорировала. В конце концов терпение мужчины лопнуло и он решил применить нестандартный воспитательный прием — выбросить супругу на помойку.
Выбраться из мусорки женщине помогли приехавшие по вызову медики. Они оказали ей помощь и отпустили. О дальнейшей судьбе пострадавшей ничего не известно.
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