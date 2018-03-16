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    В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео. Новосибирск, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео

    В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео

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    • Фото: Сергей Куцебо / vk.com
    В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео

    В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео

    В Новосибирске мужчина выбросил жену на помойку: видео
    • Фото: Сергей Куцебо / vk.com

      • В Новосибирске мужчина выбросил на помойку собственную жену. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили в Сеть.

      Как сообщает местное издание НГС, всё произошло на улице Горького. Очевидцы рассказывают, что мужчина принес жену, посадил в мусорный бак и ушел молча. Выбраться из бака самостоятельно женщина не решилась, так как ее благоверный находился неподалеку и наблюдал за происходящим.

      Очевидец: «Плакала, сидела в истерике, она сама была в шоке от случившегося. А полицейский там мальчишка молодой стоял. Я говорю: „А вы чего ее не вытаскиваете?“. Он говорит: „Скорая приедет, будем вместе вытаскивать, один не смогу“. Вроде женщина-то приличная».

      Соседи пострадавшей рассказали, что женщина употребляла наркотики и вела разгульный образ жизни. Увещевания и угрозы со стороны мужа она игнорировала. В конце концов терпение мужчины лопнуло и он решил применить нестандартный воспитательный прием — выбросить супругу на помойку.

      Выбраться из мусорки женщине помогли приехавшие по вызову медики. Они оказали ей помощь и отпустили. О дальнейшей судьбе пострадавшей ничего не известно.





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