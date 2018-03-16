Кулинарный экстрим: как личинки и кузнечики становятся полезным деликатесом на петербургском столе

В Петербурге набирает популярность новый вид питания.

Вслед за Азией, где личинки и насекомые давно стали привычной едой, мучные черви всё чаще появляются в меню баров и ресторанов. Тем временем начинающие фермеры считают, что именно за этой едой будущее.



Сушеного кузнечика в карри владелец петербургского бара привез как французский сувенир. Но не исключает, что у нас энтомологические деликатесы скоро станут настоящим трендом и по экономическим, и по идейным соображениям.



Только живые и только отборные. Для дебюта профессиональный повар Егор лично приобрел самых симпатичных личинок и самых резвых кузнечиков.



Егор Ефимкин, шеф-повар: «Я сегодня покупал личинок. И рядом стояла женщина в возрасте. Она взяла целый килограмм и пока стояла возле кассы, она их просто ела».



Простым личиночный десерт с грушей, паштетом, орехом, халвой и рукколой, конечно, не назовешь. На лице у автора периодически пробегала тень легкой дурноты. Убегавших со сковородки кузнечиков ловили вместе с коллегами, но пасту пришлось попробовать самому.



Под личиной ужасного насекомого скрывается крайне полезный деликатес. Здесь 53 процента белка и 33 процента жира. В карамелизированном виде напоминает попкорн или семечки. Невкусных личинок не бывает. Бывают плохие повара либо недостаточное количество напитков, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.