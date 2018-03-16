Чингисхан балета: корреспондент НТВ увидел уникальные фотографии из жизни Рудольфа Нуреева

17 марта исполнилось бы 80 лет великому танцовщику Рудольфу Нурееву. Память о нем хранят удивительные снимки, сделанные фотографами и коллегами по сцене.

Легенде отечественного и мирового балета, автору самого известного прыжка, который потом назвали прыжком к свободе, Рудольфу Нурееву исполняется 80 лет. В 17 лет будущая звезда попала в руки опытных педагогов Ленинградского хореографического училища. Потом он стал солистом Кировского театра. А в 1961-м в парижском аэропорту сбежал из СССР.



В Союзе было возбуждено уголовное дело, и в Ленинград Нуреев смог вернуться только в 1989 году. Тогда его везде сопровождали фотографы. Корреспондент НТВ Павел Рыжков к юбилею маэстро пересмотрел кадры, запечатлевшие Чингисхана балета.



На одном из фото Рудольф Нуреев готовится к своим первым зарубежным гастролям в 1959 году. До этого он уже появлялся в кадре, но можно отметить, что танцовщик не просто умеет держаться перед объективами.



Камера, как говорят, действительно любила Нуреева. А после его стремительного прыжка в аэропорту «Ля Бурже», где его от иностранной прессы отделял только газон, Нуреев навсегда остался под прицелом фото-и кинокамер.



История другой фотографии еще более уникальна. Юлия Махалина впервые увидела Нуреева на гастролях в Сан-Франциско в 1985-м и поцеловала легенду балета. Танцовщик искренне растрогался и запомнил балерину. После на гастролях в Париже Нуреев увидел Махалину в «Корсаре».



Юлия Махалина, прима-балерина Мариинского театра: «И написал вот так прямо если он будет заниматься стопой она станет звездой».



В последний визит Рудольфа Нуреева в Ленинград за ним неотступно следовал фотограф АПН Валентин Барановский. Объектив фотокамеры фиксировал танцовщика везде: в Вагановском, Эрмитаже и, конечно, в Кировском театре. Эти фотографии впервые видит сокурсница Нуреева Габриэла Комлева. Народная артистка СССР знала, как важен была для него этот последний визит.