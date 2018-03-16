Родители четырехлетнего Кирилла из Петербурга хотят добиться наказания для врача-анестезиолога

Семья четырехлетнего Кирилла Юдина ждет начала суда над врачом Петербургского педиатрического университета. По их мнению, именно действия Евгения Гольденберга привели к инвалидности их новорожденного малыша. Правда, из уголовного дела накануне его утверждения в прокуратуре, были изъяты вещественные доказательства.

Сейчас мальчик проходит лечение в Испании. Европейские врачи делают оптимистичные прогнозы на восстановление. В России же медики от Кирилла отказались.



Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, обвинение врачу Педиатрической академии Евгению Гольденбергу предъявили в конце 2017 года. Спустя два с половиной года после трагедии. И, то, как уверяют родители Кирилла, после их многочисленных жалоб. Семья так и не дождалась извинений от медицинского учреждения. Теперь они не могут дождаться передачи дела в суд.



Семья сегодня живет в разных странах. Кирилл с папой в Испании. В Валенсию мальчика родители увезли сразу после выписки из Педиатрической академии в 2015-м. За границей он три месяца провел в реанимации, а затем пять дней в неделю — посещение реабилитационного центра. В выходные специалисты приходят к ребенку домой.



Александр Юдин, папа Кирилла Юдина: «На данный момент с ним занимается нейропсихолог, физиотерапевты, а также логопеды, остеопат. За три года мы достигли больших успехов: убрали трахеостому, гастростому. Кирилл питался не сам, а через специальный клапан. Сейчас он опять кушает сам».



Мама Кирилла в Петербурге. Работает и занимается со старшей дочерью. Они с мужем два года назад поменялись местами. Сын растет и ей тяжело физически помогать мальчику. Он сам не сидит, не стоит и не видит.



В уголовном деле, говорит Наталья, несколько судебно-медицинских экспертиз, подтверждающих вину врача, который в мае 2015 года своими действиями, пусть и по неосторожности, сделал из ее ребенка инвалида. Неправильно вставленный катетер привел к инсульту у малыша.



Оригинальные медицинские документы следователи по требованию медицинского учреждения и обвиняемого врача месяц назад передают в гражданское производство по этому же делу.



Однако, по словам адвоката семьи, это грубое нарушение закона. На сайте Следственного комитета сегодня появилась информация, что уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. Но что надзорное ведомство может утвердить, если отсутствуют вещественные доказательства, удивляется защитник.



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