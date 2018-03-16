В каталоге приложений «ВКонтакте» появился сервис «Знакомства».
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В пресс-службе «ВКонтакте» сообщают, что приложение «Знакомства» поможет встретить новых друзей или найти любовь.
Прежде чем перейти к поискам второй половинки необходимо будет заполнить короткую анкету и добавить фотографии. Сообщается, что пользователи смогут общаться внутри приложения. Сервис «Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика, сообщает ТАСС.
Оценивая интерфейс, пользователи сравнивают «Знакомства» с другими популярными сервисами Badoo и Tinder. Однако приложение «ВКонтакте» в отличие от остальных не использует географической привязки.
Приложение «Знакомства» было создано командой независимых разработчиков, отметили представители соцсети.
Прежде чем перейти к поискам второй половинки необходимо будет заполнить короткую анкету и добавить фотографии. Сообщается, что пользователи смогут общаться внутри приложения. Сервис «Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика, сообщает ТАСС.
Оценивая интерфейс, пользователи сравнивают «Знакомства» с другими популярными сервисами Badoo и Tinder. Однако приложение «ВКонтакте» в отличие от остальных не использует географической привязки.
Приложение «Знакомства» было создано командой независимых разработчиков, отметили представители соцсети.
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