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    «ВКонтакте» запустил сервис — аналог Tinder

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    • Фото: vk.com
    «ВКонтакте» запустил сервис — аналог Tinder

    «ВКонтакте» запустил сервис — аналог Tinder

    «ВКонтакте» запустил сервис — аналог Tinder
  • Фото: vk.com

    • В каталоге приложений «ВКонтакте» появился сервис «Знакомства».

    В пресс-службе «ВКонтакте» сообщают, что приложение «Знакомства» поможет встретить новых друзей или найти любовь.

    Прежде чем перейти к поискам второй половинки необходимо будет заполнить короткую анкету и добавить фотографии. Сообщается, что пользователи смогут общаться внутри приложения. Сервис «Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика, сообщает ТАСС.

    Оценивая интерфейс, пользователи сравнивают «Знакомства» с другими популярными сервисами Badoo и Tinder. Однако приложение «ВКонтакте» в отличие от остальных не использует географической привязки.

    Приложение «Знакомства» было создано командой независимых разработчиков, отметили представители соцсети.

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